https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html

Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.06.2024

Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области нанесли удары по местам дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:07

2024-06-17T09:07

2024-06-17T10:04

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

покровск

сергей лебедев

безопасность

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области нанесли удары по местам дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — рассказал собеседник агентства.По его словам, уничтожен дом, который без разрешения владельцев заняли военные.Кроме того, как сообщили информаторы, удар нанесли по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, где все дома занимают ВСУ и хранят там технику.Удар пришелся по хозпостройке, где стоял военный пикап с турелью и крупнокалиберным пулеметом. Как сообщало накануне Минобороны, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах Высшетарасовки, Покровского и Никополя Днепропетровской области и Осокоровки Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 90 военнослужащих.

https://ria.ru/20240617/svo-1953328326.html

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

днепропетровская область

покровск

украина

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днепропетровская область, покровск, сергей лебедев, безопасность, украина, вооруженные силы рф