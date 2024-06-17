https://ria.ru/20240617/udar-1953320472.html
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.06.2024
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области нанесли удары по местам дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:07
2024-06-17T09:07
2024-06-17T10:04
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днепропетровская область
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безопасность
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области нанесли удары по местам дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — рассказал собеседник агентства.По его словам, уничтожен дом, который без разрешения владельцев заняли военные.Кроме того, как сообщили информаторы, удар нанесли по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, где все дома занимают ВСУ и хранят там технику.Удар пришелся по хозпостройке, где стоял военный пикап с турелью и крупнокалиберным пулеметом. Как сообщало накануне Минобороны, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах Высшетарасовки, Покровского и Никополя Днепропетровской области и Осокоровки Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 90 военнослужащих.
https://ria.ru/20240617/svo-1953328326.html
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днепропетровская область, покровск, сергей лебедев, безопасность, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Покровск, Сергей Лебедев, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области
Подполье: ВС РФ ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Днепропетровской области нанесли удары по местам дислокации украинских военных, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ
в пригороде Марганца. Уже несколько месяцев в сторону побережья проехать невозможно, если нет местной прописки. Вдоль побережья Днепра расселились украинские военные. К ним и прилетело", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, уничтожен дом, который без разрешения владельцев заняли военные.
Кроме того, как сообщили информаторы, удар нанесли по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, где все дома занимают ВСУ и хранят там технику.
Удар пришелся по хозпостройке, где стоял военный пикап с турелью и крупнокалиберным пулеметом.
Как сообщало накануне Минобороны, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны в районах Высшетарасовки, Покровского и Никополя Днепропетровской области и Осокоровки Херсонской области. ВСУ потеряли здесь до 90 военнослужащих.