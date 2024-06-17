https://ria.ru/20240617/tsentr-1953330784.html

Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск

Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск - РИА Новости, 17.06.2024

Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск

Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:52

2024-06-17T09:52

2024-06-17T11:41

безопасность

россия

андрей белоусов

олег салюков

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве. "Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск (СВ), где заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — говорится в сообщении.Главком Олег Салюков доложил министру о выполняемые задачах, подготовке офицерских кадров, о работе с оборонными предприятиями по поставке в войска современных образцов вооружения и техники в необходимых количествах.Белоусов также заслушал доклад об организации боевого дежурства в зоне спецоперации, координации действий подразделений и обеспечении войск всем необходимым.На минувшей неделе президент Владимир Путин включил Белоусова в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и других войск.

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безопасность, россия, андрей белоусов, олег салюков