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Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск - РИА Новости, 17.06.2024
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09:52 17.06.2024 (обновлено: 11:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/tsentr-1953330784.html
Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск
Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск
Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:52
2024-06-17T11:41
безопасность
россия
андрей белоусов
олег салюков
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве. "Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск (СВ), где заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — говорится в сообщении.Главком Олег Салюков доложил министру о выполняемые задачах, подготовке офицерских кадров, о работе с оборонными предприятиями по поставке в войска современных образцов вооружения и техники в необходимых количествах.Белоусов также заслушал доклад об организации боевого дежурства в зоне спецоперации, координации действий подразделений и обеспечении войск всем необходимым.На минувшей неделе президент Владимир Путин включил Белоусова в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и других войск.
https://ria.ru/20240614/bespilotniki-1952788609.html
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безопасность, россия, андрей белоусов, олег салюков
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Олег Салюков
Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск

Глава Минобороны Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
"Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск (СВ), где заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — говорится в сообщении.
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Главком Олег Салюков доложил министру о выполняемые задачах, подготовке офицерских кадров, о работе с оборонными предприятиями по поставке в войска современных образцов вооружения и техники в необходимых количествах.
Белоусов также заслушал доклад об организации боевого дежурства в зоне спецоперации, координации действий подразделений и обеспечении войск всем необходимым.
На минувшей неделе президент Владимир Путин включил Белоусова в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и других войск.
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БезопасностьРоссияАндрей БелоусовОлег Салюков
 
 
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