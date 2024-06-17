Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск
Глава Минобороны Белоусов проинспектировал Центр управления сухопутных войск
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск. 17 июня 2024
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министру обороны Андрею Белоусову в центре управления сухопутных войск доложили об обстановке в зоне спецоперации, сообщили в военном ведомстве.
"Белоусов проинспектировал центр управления сухопутных войск (СВ), где заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника", — говорится в сообщении.
Главком Олег Салюков доложил министру о выполняемые задачах, подготовке офицерских кадров, о работе с оборонными предприятиями по поставке в войска современных образцов вооружения и техники в необходимых количествах.
Белоусов также заслушал доклад об организации боевого дежурства в зоне спецоперации, координации действий подразделений и обеспечении войск всем необходимым.
На минувшей неделе президент Владимир Путин включил Белоусова в состав Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России и других войск.