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В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/svo-1953474332.html
В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции
В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции
Россия ценит позицию КНДР по российской специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:10
2024-06-17T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий ушаков
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит позицию КНДР по российской специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ценим понимание корейскими друзьями подлинных причин и сути украинского кризиса. Признательны им за последовательную и неизменную поддержку российской специальной военной операции, признательны за то, что Пхеньян признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20240424/tsel-1941907327.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, юрий ушаков, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Ушаков, КНДР (Северная Корея)
В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции

Ушаков: Россия ценит КНДР за позицию по специальной военной операции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит позицию КНДР по российской специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы ценим понимание корейскими друзьями подлинных причин и сути украинского кризиса. Признательны им за последовательную и неизменную поддержку российской специальной военной операции, признательны за то, что Пхеньян признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - сказал Ушаков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий УшаковКНДР (Северная Корея)
 
 
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