https://ria.ru/20240617/svo-1953474332.html

В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции

В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле поблагодарили КНДР за позицию по специальной военной операции

Россия ценит позицию КНДР по российской специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:10

2024-06-17T17:10

2024-06-17T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

юрий ушаков

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия ценит позицию КНДР по российской специальной военной операции на Украине, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы ценим понимание корейскими друзьями подлинных причин и сути украинского кризиса. Признательны им за последовательную и неизменную поддержку российской специальной военной операции, признательны за то, что Пхеньян признал независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и результаты референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941907327.html

россия

украина

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, юрий ушаков, кндр (северная корея)