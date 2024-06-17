https://ria.ru/20240617/sud-1953459966.html

В Петербурге завели дело против шести участников движения "Весна"*

В Петербурге завели дело против шести участников движения "Весна"* - РИА Новости, 17.06.2024

В Петербурге завели дело против шести участников движения "Весна"*

Горсуд Петербурга зарегистрировал дело в отношении шести участников движения "Весна"*, обвиняющихся, в том числе, в фейках о ВС РФ, массовых беспорядках и... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:34

2024-06-17T16:34

2024-06-17T16:34

происшествия

россия

санкт-петербург

москва

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санкт-петербургский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Горсуд Петербурга зарегистрировал дело в отношении шести участников движения "Весна"*, обвиняющихся, в том числе, в фейках о ВС РФ, массовых беспорядках и реабилитации нацизма, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. "Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Анны Архиповой**, Василия Неустроева**, Яна Ксенжепольского**, Евгения Затеева**, Валентина Хорошенина** и Павла Синельникова**", - сообщает пресс-служба. Дело будет рассмотрено по 6 статьям УК РФ: создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), организация экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ), публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК РФ). В объединенной пресс-службе судов добавили, что четверо из шести обвиняемых заявили ходатайства о рассмотрении дела с присяжными. Басманный суд Москвы арестовал всех шестерых в июне 2023 года. Ранее обыски у активистов "Весны"* были проведены в Барнауле, Новосибирске, Твери и Петербурге. Минюст внес движение "Весна"* в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента, Росфинмониторинг добавил организацию в перечень террористов и экстремистов, что закрывает для нее возможность легальных транзакций. Суд в Петербурге по иску прокуратуры признал "Весну"* экстремистской организацией и запретил в России. По оценке надзорного ведомства, работа движения "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя", для чего используются различные политические технологии, в том числе проведение массовых незаконных акций с "применением насилия к представителям правоохранительных органов".* Организация, выполняющая функции иноагента.* Экстремистское движение, запрещенное в России.** Внесены в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

https://ria.ru/20240611/sk-1952115774.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html

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