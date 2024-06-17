https://ria.ru/20240617/sud-1953396352.html

Суд в Липецке продлил арест экс-главы департамента Минсельхоза

Суд в Липецке продлил арест экс-главы департамента Минсельхоза - РИА Новости, 17.06.2024

Суд в Липецке продлил арест экс-главы департамента Минсельхоза

Советский суд Липецка продлил срок содержания под стражей экс-главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября, сообщили... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:03

2024-06-17T13:45

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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Советский суд Липецка продлил срок содержания под стражей экс-главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённой судебной системы Липецкой области.Ранее центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк, бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства был задержан в Истринском районе Московской области. Затем районный суд в Липецке арестовал Донских."Постановление об избрании меры пресечения было вынесено судом ещё 17 мая. Тогда Советский суд арестовал его на 1 месяц. Затем 10 июня было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 15 сентября, суд его удовлетворил. Донских находится в сизо в Липецке", — сообщили в пресс-службе.Уголовные дела в отношении Донских и его связей возбуждены в 2011-2012 годах. Соучастники задержаны и арестованы, чиновник скрывался от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.Суд Липецка признал подельников Донских виновными в хищении средств АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк". Им назначено наказание в виде 9 и 11,5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240617/khischeniya-1953375952.html

https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия, липецк, липецкая область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)