Суд в Липецке продлил арест экс-главы департамента Минсельхоза
Суд продлил арест экс-главы департамента Минсельхоза Донских до 15 сентября
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЗадержанный сотрудниками ФСБ РФ бывший начальник Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Олег Донских
Задержанный сотрудниками ФСБ РФ бывший начальник Департамента административной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Олег Донских . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Советский суд Липецка продлил срок содержания под стражей экс-главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединённой судебной системы Липецкой области.
Ранее центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о задержании Донских, который 12 лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Как уточнила представитель МВД РФ Ирина Волк, бывший начальник департамента административной работы министерства сельского хозяйства был задержан в Истринском районе Московской области. Затем районный суд в Липецке арестовал Донских.
"Постановление об избрании меры пресечения было вынесено судом ещё 17 мая. Тогда Советский суд арестовал его на 1 месяц. Затем 10 июня было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 15 сентября, суд его удовлетворил. Донских находится в сизо в Липецке", — сообщили в пресс-службе.
Уголовные дела в отношении Донских и его связей возбуждены в 2011-2012 годах. Соучастники задержаны и арестованы, чиновник скрывался от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск.
Суд Липецка признал подельников Донских виновными в хищении средств АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в АО "Россельхозбанк". Им назначено наказание в виде 9 и 11,5 лет лишения свободы.