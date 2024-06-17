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В Совфеде предложили распространить бесплатный проезд на всех студентов - РИА Новости, 17.06.2024
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14:21 17.06.2024 (обновлено: 15:27 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/studenty-1953417987.html
В Совфеде предложили распространить бесплатный проезд на всех студентов
В Совфеде предложили распространить бесплатный проезд на всех студентов - РИА Новости, 17.06.2024
В Совфеде предложили распространить бесплатный проезд на всех студентов
Инициатива о предоставлении студентам права на бесплатный проезд в общественном транспорте правильная, но льготы для студентов-очников необходимо распространять РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T14:21
2024-06-17T15:27
общество
айрат гибатдинов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инициатива о предоставлении студентам права на бесплатный проезд в общественном транспорте правильная, но льготы для студентов-очников необходимо распространять на все формы обучения, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения, документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Инициатива о предоставлении льгот на бесплатный проезд, для студентов - инициатива, которая имеет под собой все основания но при этом должна охватить учащихся всех форм обучения", - сказал Гибатдинов. Он отметил, что в первую очередь необходимо предусмотреть "возможность финансирования бесплатного проезда для школьников". По его словам, ведётся работа по внедрению данной льготы, но пока не получается найти достаточное финансирование. Сенатор также напомнил, что ранее фракция КПРФ в Госдуме внесла проект федерального закона, который должен был наделить студентов заочных и очно-заочных форм обучения "равными со студентами очных форм обучения социальными льготами". "Действительно, зачастую ребята живут достаточно далеко от образовательных учреждений из-за чего проезд до места учебы "бьёт" по карману. Укрепление страны невозможно без поддержки студентов, и наша общая задача - стимулировать желание учиться, поддерживать ребят во всех их начинаниях. Вместе с тем, мы понимаем, что несмотря на наличие разумных причин для принятия данной инициативы, в настоящее время, существует большая вероятность его отклонения — учитывая, что даже предложенная ранее инициатива о предоставлении льгот студентам-заочникам не была поддержана", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20240607/chernyshenko-1951205401.html
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общество, айрат гибатдинов, совет федерации рф, навигатор абитуриента
Общество, Айрат Гибатдинов, Совет Федерации РФ, Навигатор абитуриента
В Совфеде предложили распространить бесплатный проезд на всех студентов

Сенатор предложил распространить бесплатный проезд на все формы обучения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Инициатива о предоставлении студентам права на бесплатный проезд в общественном транспорте правильная, но льготы для студентов-очников необходимо распространять на все формы обучения, заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким вносит в Госдуму законопроект, которым предлагается сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта для студентов очной формы обучения, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Инициатива о предоставлении льгот на бесплатный проезд, для студентов - инициатива, которая имеет под собой все основания но при этом должна охватить учащихся всех форм обучения", - сказал Гибатдинов. Он отметил, что в первую очередь необходимо предусмотреть "возможность финансирования бесплатного проезда для школьников". По его словам, ведётся работа по внедрению данной льготы, но пока не получается найти достаточное финансирование.
Сенатор также напомнил, что ранее фракция КПРФ в Госдуме внесла проект федерального закона, который должен был наделить студентов заочных и очно-заочных форм обучения "равными со студентами очных форм обучения социальными льготами".
"Действительно, зачастую ребята живут достаточно далеко от образовательных учреждений из-за чего проезд до места учебы "бьёт" по карману. Укрепление страны невозможно без поддержки студентов, и наша общая задача - стимулировать желание учиться, поддерживать ребят во всех их начинаниях. Вместе с тем, мы понимаем, что несмотря на наличие разумных причин для принятия данной инициативы, в настоящее время, существует большая вероятность его отклонения — учитывая, что даже предложенная ранее инициатива о предоставлении льгот студентам-заочникам не была поддержана", - добавил парламентарий.
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ОбществоАйрат ГибатдиновСовет Федерации РФНавигатор абитуриента
 
 
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