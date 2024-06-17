"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке
Клейтон Моррис: за три года в мировой политике произошел монументальный сдвиг
Саммит БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.
"Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?" — задается он вопросом.
По словам журналиста, только на этой неделе произошло несколько масштабных событий, которые в очередной раз были проигнорированы мировыми СМИ.
В то время, как президент России Владимир Путин предлагал мир, глава Белого дома Джо Байден пожимал руку Владимиру Зеленскому и обещал финансирование военных действий, пока США разваливаются, считает Моррис.
Также журналист обратил внимание на создание группой БРИКС новой платежной системы, которая "бросает вызов" статусу доллара в мире.
"Больше никакой системы SWIFT, ребята! Валютная составляющая — это одно, но важно и то, что инфраструктура для проведения транзакций теперь больше не в руках США", — отметил Моррис.
Еще одним важнейшим событием он назвал окончание соглашения между США и Саудовской Аравией об экспорте нефти в долларах.
«
"Саудовская Аравия официально сказала нам "пока-пока". Наследный принц Мухаммед ибн Салман решил не продлевать партнерство с США, сделав выбор в пользу торговли саудовской нефтью с другими странами и в других валютах", — заявил журналист.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Гегемония США официально завершена
16 июня, 08:00