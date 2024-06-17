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"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке

"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке - РИА Новости, 17.06.2024

"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке

За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:49

2024-06-17T22:49

2024-06-17T22:49

в мире

сша

россия

брикс

саудовская аравия

украина

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted."Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?" — задается он вопросом.По словам журналиста, только на этой неделе произошло несколько масштабных событий, которые в очередной раз были проигнорированы мировыми СМИ.В то время, как президент России Владимир Путин предлагал мир, глава Белого дома Джо Байден пожимал руку Владимиру Зеленскому и обещал финансирование военных действий, пока США разваливаются, считает Моррис.Также журналист обратил внимание на создание группой БРИКС новой платежной системы, которая "бросает вызов" статусу доллара в мире."Больше никакой системы SWIFT, ребята! Валютная составляющая — это одно, но важно и то, что инфраструктура для проведения транзакций теперь больше не в руках США", — отметил Моррис.Еще одним важнейшим событием он назвал окончание соглашения между США и Саудовской Аравией об экспорте нефти в долларах."Саудовская Аравия официально сказала нам "пока-пока". Наследный принц Мухаммед ибн Салман решил не продлевать партнерство с США, сделав выбор в пользу торговли саудовской нефтью с другими странами и в других валютах", — заявил журналист.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html

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сша

россия

саудовская аравия

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