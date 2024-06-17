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"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке - РИА Новости, 17.06.2024
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22:49 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ssha-1953537214.html
"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке
"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке - РИА Новости, 17.06.2024
"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке
За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:49
2024-06-17T22:49
в мире
сша
россия
брикс
саудовская аравия
украина
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted."Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?" — задается он вопросом.По словам журналиста, только на этой неделе произошло несколько масштабных событий, которые в очередной раз были проигнорированы мировыми СМИ.В то время, как президент России Владимир Путин предлагал мир, глава Белого дома Джо Байден пожимал руку Владимиру Зеленскому и обещал финансирование военных действий, пока США разваливаются, считает Моррис.Также журналист обратил внимание на создание группой БРИКС новой платежной системы, которая "бросает вызов" статусу доллара в мире."Больше никакой системы SWIFT, ребята! Валютная составляющая — это одно, но важно и то, что инфраструктура для проведения транзакций теперь больше не в руках США", — отметил Моррис.Еще одним важнейшим событием он назвал окончание соглашения между США и Саудовской Аравией об экспорте нефти в долларах."Саудовская Аравия официально сказала нам "пока-пока". Наследный принц Мухаммед ибн Салман решил не продлевать партнерство с США, сделав выбор в пользу торговли саудовской нефтью с другими странами и в других валютах", — заявил журналист.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20240617/zayavlenie-1953528824.html
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сша
россия
саудовская аравия
украина
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в мире, сша, россия, брикс, саудовская аравия, украина, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, цены на нефть
В мире, США, Россия, БРИКС, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Цены на нефть
"Кошмарный сон": в США заявили о сдвиге в мировом порядке

Клейтон Моррис: за три года в мировой политике произошел монументальный сдвиг

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. За три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю, заявил американский журналист Клейтон Моррис в эфире шоу Redacted.
"Иногда мне кажется, что я живу в кошмарном сне. Как это возможно, что всего за три года мы стали свидетелями такого монументального сдвига в глобальном мировом порядке, который бы шокировал и ужаснул саму Римскую империю?" — задается он вопросом.
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По словам журналиста, только на этой неделе произошло несколько масштабных событий, которые в очередной раз были проигнорированы мировыми СМИ.
В то время, как президент России Владимир Путин предлагал мир, глава Белого дома Джо Байден пожимал руку Владимиру Зеленскому и обещал финансирование военных действий, пока США разваливаются, считает Моррис.
Также журналист обратил внимание на создание группой БРИКС новой платежной системы, которая "бросает вызов" статусу доллара в мире.
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"Больше никакой системы SWIFT, ребята! Валютная составляющая — это одно, но важно и то, что инфраструктура для проведения транзакций теперь больше не в руках США", — отметил Моррис.
Еще одним важнейшим событием он назвал окончание соглашения между США и Саудовской Аравией об экспорте нефти в долларах.
«
"Саудовская Аравия официально сказала нам "пока-пока". Наследный принц Мухаммед ибн Салман решил не продлевать партнерство с США, сделав выбор в пользу торговли саудовской нефтью с другими странами и в других валютах", — заявил журналист.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов — помимо Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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В миреСШАРоссияБРИКССаудовская АравияУкраинаВладимир ПутинДжо БайденВладимир ЗеленскийЦены на нефть
 
 
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