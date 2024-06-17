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Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США - РИА Новости, 17.06.2024
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15:37 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/ssha-1953438219.html
Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США
Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США - РИА Новости, 17.06.2024
Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США
Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своём намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:37
2024-06-17T15:37
сша
китай
вайоминг
билл гейтс
microsoft corporation
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своём намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США. "Я вложил более миллиарда и вложу еще миллиарды", - заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS. По его мнению, на данный момент Китай строит больше всего ядерных реакторов, но Соединенным Штатам необходимо превзойти зарубежных конкурентов. Гейтс, в частности, указал на то, что нынешние американские ядерные реакторы слишком дорогие. Он также напомнил, что возглавляемый компанией TerraPower проект по строительству АЭС в штате Вайоминг пришлось перенести с 2028 на 2030 год, поскольку США решили ограничить поступление топлива из России. Однако, добавил Гейтс, у компании есть поставщики топлива в Британии и ЮАР.
https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952424801.html
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сша, китай, вайоминг, билл гейтс, microsoft corporation
США, Китай, Вайоминг, Билл Гейтс, Microsoft Corporation
Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США

CBS: Билл Гейтс вложит миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Билл Гейтс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своём намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США.
"Я вложил более миллиарда и вложу еще миллиарды", - заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS.
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По его мнению, на данный момент Китай строит больше всего ядерных реакторов, но Соединенным Штатам необходимо превзойти зарубежных конкурентов. Гейтс, в частности, указал на то, что нынешние американские ядерные реакторы слишком дорогие.
Он также напомнил, что возглавляемый компанией TerraPower проект по строительству АЭС в штате Вайоминг пришлось перенести с 2028 на 2030 год, поскольку США решили ограничить поступление топлива из России. Однако, добавил Гейтс, у компании есть поставщики топлива в Британии и ЮАР.
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Вчера, 15:06
 
СШАКитайВайомингБилл ГейтсMicrosoft Corporation
 
 
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