https://ria.ru/20240617/ssha-1953438219.html

Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США

Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США - РИА Новости, 17.06.2024

Билл Гейтс хочет вложить миллиарды в развитие ядерной энергетики США

Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своём намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:37

2024-06-17T15:37

2024-06-17T15:37

сша

китай

вайоминг

билл гейтс

microsoft corporation

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил о своём намерении вложить миллиарды долларов в развитие ядерной энергетики в США. "Я вложил более миллиарда и вложу еще миллиарды", - заявил Гейтс в интервью телеканалу CBS. По его мнению, на данный момент Китай строит больше всего ядерных реакторов, но Соединенным Штатам необходимо превзойти зарубежных конкурентов. Гейтс, в частности, указал на то, что нынешние американские ядерные реакторы слишком дорогие. Он также напомнил, что возглавляемый компанией TerraPower проект по строительству АЭС в штате Вайоминг пришлось перенести с 2028 на 2030 год, поскольку США решили ограничить поступление топлива из России. Однако, добавил Гейтс, у компании есть поставщики топлива в Британии и ЮАР.

https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952424801.html

https://ria.ru/20240617/ican-1953428566.html

сша

китай

вайоминг

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сша, китай, вайоминг, билл гейтс, microsoft corporation