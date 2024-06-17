Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
Аунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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© Фото : Раджендра Пандей, StenincontestРаджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
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© Фото : Мохаммед Суман, StenincontestМохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
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Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
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Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
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Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
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Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.
© Фото : Руслан Кондратенко, StenincontestРуслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
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© Фото : Апратим Пал, StenincontestАпратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
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© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
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Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
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Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
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Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
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С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:
"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.
Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомится с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры."
© Фото : Анна Плюснина, StenincontestАнна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
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© Фото : Люк Дрей, StenincontestЛюк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
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© Фото : Джакомо д'Орландо, StenincontestДжакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
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Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
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Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
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Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
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Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).