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Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года - РИА Новости, 17.06.2024
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12:00 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/short-list-1952872246.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года - РИА Новости, 17.06.2024
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года
Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:00
2024-06-17T12:00
андрей стенин
россия
юнеско
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
риа новости
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомится с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры."Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Москве объявлен шорт-лист конкурса имени Стенина-2024
В Москве объявлен шорт-лист конкурса имени Стенина-2024
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей стенин, россия, юнеско, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, риа новости, миа "россия сегодня"
Андрей Стенин, Россия, ЮНЕСКО, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, РИА Новости, МИА "Россия сегодня"

Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2024 года

© Фото : Аунг Чан Тар, StenincontestАунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Аунг Чан Тар Цветы лилии. Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Аунг Чан Тар, Stenincontest
Аунг Чан Тар "Цветы лилии". Мьянма (Бирма). Вид сверху, одиночные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Лауреаты 2024 года, вошедшие в шорт-лист юбилейного Х Международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина, объявлены в Москве.
Их полный список, как и подборку фотографий из шорт-листа можно увидеть на русской и английской версиях сайта.
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин От земли к перцу. Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
1 из 3
© Фото : Раджендра Пандей, StenincontestРаджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей Вдовы-изгои. Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
2 из 3
© Фото : Мохаммед Суман, StenincontestМохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман Молитва в поле. Бангладеш. Моя Планета, одиночные
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
3 из 3
Абдул Момин "От земли к перцу". Бангаладеш. Вид сверху, одиночные
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
1 из 3
Раджендра Пандей "Вдовы-изгои". Индия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Раджендра Пандей, Stenincontest
2 из 3
Мохаммед Суман "Молитва в поле". Бангладеш. Моя Планета, одиночные
© Фото : Мохаммед Суман, Stenincontest
3 из 3
Следуя сложившейся традиции, шорт-лист, участников которого определило международное жюри конкурса, не включает указание призовых мест: они будут объявлены вместе с обладателем главного приза – Гран-при в сентябре.
В юбилейный для конкурса год международное жюри впервые состоит только из фотожурналистов, обладателей Гран-при конкурса разных лет.
© Фото : Руслан Кондратенко, StenincontestРуслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко Ледокол Капитан Косолапов. Россия. Вид сверху, одиночные
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
1 из 3
© Фото : Апратим Пал, StenincontestАпратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал Борьба за жизнь. Индия. Главные новости, одиночные
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
2 из 3
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян Урал. Россия. Моя Планета, серии
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
3 из 3
Руслан Кондратенко "Ледокол Капитан Косолапов". Россия. Вид сверху, одиночные
© Фото : Руслан Кондратенко, Stenincontest
1 из 3
Апратим Пал "Борьба за жизнь". Индия. Главные новости, одиночные
© Фото : Апратим Пал, Stenincontest
2 из 3
Ричард Назаретян "Урал". Россия. Моя Планета, серии
© Фото : Ричард Назаретян, Stenincontest
3 из 3
С каждым годом география участников шорт-листа конкурса имени Стенина ширится. В 2024 году в конкурсный шорт-лист впервые вошли работы из Сирии, ЮАР и Мьянмы. Всего же он объединил одиночные снимки и серии молодых фоторепортеров из 10 стран. Общее число работ, которое оценило международное жюри конкурса в 2024 году, составило порядка двух тысяч от 557 участников из 36 стран, таких как Россия, Индия, Иран, Китай, Италия, США, Испания, Великобритания, ЮАР, Польша, Франция, Эквадор, Сирия, Мексика и другие.
Куратор конкурса имени Андрея Стенина Оксана Олейник прокомментировала объявление шорт-листа:
"Одним из важнейших этапов нашего конкурса является работа жюри. В юбилейном для конкурса имени Андрея Стенина году мы пригласили к участию в жюри обладателей Гран-при нашего конкурса предыдущих лет. Это фотографы из разных стран мира, которые сейчас уже стали признанными мастерами со своим экспертным мнением.
Они подтвердили свой высочайший профессиональный уровень, выбрав в шорт-лист из большой и очень многоликой массы фотографий, поступивших на конкурс, действительно талантливые работы. Я всех приглашаю зайти на сайт нашего конкурса и познакомится с ними. Молодые фотографы продолжают радовать нас своими работами, и мы счастливы помогать им на старте карьеры."
© Фото : Анна Плюснина, StenincontestАнна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина Посмотреть в глаза человеку. Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 3
© Фото : Люк Дрей, StenincontestЛюк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей Реальный климат Южного Судана. Великобритания. Главные новости, серии
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
2 из 3
© Фото : Джакомо д'Орландо, StenincontestДжакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
Джакомо д'Орландо Симбиоз. Италия. Моя Планета, серии
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
3 из 3
Анна Плюснина "Посмотреть в глаза человеку". Россия. Портрет. Герой нашего времени, серии
© Фото : Анна Плюснина, Stenincontest
1 из 3
Люк Дрей " Реальный климат Южного Судана". Великобритания. Главные новости, серии
© Фото : Люк Дрей, Stenincontest
2 из 3
Джакомо д'Орландо "Симбиоз". Италия. Моя Планета, серии.
© Фото : Джакомо д'Орландо, Stenincontest
3 из 3
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также до конца года дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Вера Вакулова Северный морской путь Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Крупнейший фотофестиваль в Шардже представил работы конкурса Cтенина
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Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
 
Андрей СтенинРоссияЮНЕСКОМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаРИА НовостиМИА "Россия сегодня"
 
 
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