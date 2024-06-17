https://ria.ru/20240617/senator-1953460689.html

Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте

Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте - РИА Новости, 17.06.2024

Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте

Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:35

2024-06-17T16:35

2024-06-17T16:42

экономика

китай

совет федерации рф

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894626892_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_554b8ff920a18f55166fa3e9d024a2b0.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Делегация аграрного комитета Совета Федерации во главе с Двойных 13-16 июня посещала Китай с рабочим визитом. "Естественно, Китай заинтересован в российской продукции: заинтересован в мясе, в овощах, в фруктах. Мы обсудили подходы, связанные с требованиями, обменялись в закрытом режиме определенными проблемами. Важно, что мы друг друга услышали, важно, что к российским производителям нету какого-то предвзятого отношения", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что Китай дружественно настроен к российским экспортерам аграрной продукции. "Мы обсудили работу Россельхознадзора, китайских коллег, таможенные требования. Также в таможенных органах прошла встреча у руководителя Ассоциации мясных производителей Российской Федерации, а также были отмечены очень конструктивный подход и готовность снимать те барьеры, которые мешают поставкам отечественных продуктов и развитию нашего экспортного потенциала", - поделился итогами визита сенатор.

https://ria.ru/20240531/morozhenoe-1949554961.html

https://ria.ru/20240613/eksport-1952469291.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, китай, совет федерации рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)