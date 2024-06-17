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Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте - РИА Новости, 17.06.2024
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте
Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:42
экономика
китай
совет федерации рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Делегация аграрного комитета Совета Федерации во главе с Двойных 13-16 июня посещала Китай с рабочим визитом. "Естественно, Китай заинтересован в российской продукции: заинтересован в мясе, в овощах, в фруктах. Мы обсудили подходы, связанные с требованиями, обменялись в закрытом режиме определенными проблемами. Важно, что мы друг друга услышали, важно, что к российским производителям нету какого-то предвзятого отношения", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что Китай дружественно настроен к российским экспортерам аграрной продукции. "Мы обсудили работу Россельхознадзора, китайских коллег, таможенные требования. Также в таможенных органах прошла встреча у руководителя Ассоциации мясных производителей Российской Федерации, а также были отмечены очень конструктивный подход и готовность снимать те барьеры, которые мешают поставкам отечественных продуктов и развитию нашего экспортного потенциала", - поделился итогами визита сенатор.
https://ria.ru/20240531/morozhenoe-1949554961.html
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экономика, китай, совет федерации рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте
Сенатор: в КНР нет предвзятого отношения к российским агроэкспортерам