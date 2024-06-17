Рейтинг@Mail.ru
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 17.06.2024 (обновлено: 16:42 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/senator-1953460689.html
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте - РИА Новости, 17.06.2024
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте
Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:35
2024-06-17T16:42
экономика
китай
совет федерации рф
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894626892_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_554b8ff920a18f55166fa3e9d024a2b0.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Делегация аграрного комитета Совета Федерации во главе с Двойных 13-16 июня посещала Китай с рабочим визитом. "Естественно, Китай заинтересован в российской продукции: заинтересован в мясе, в овощах, в фруктах. Мы обсудили подходы, связанные с требованиями, обменялись в закрытом режиме определенными проблемами. Важно, что мы друг друга услышали, важно, что к российским производителям нету какого-то предвзятого отношения", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор отметил, что Китай дружественно настроен к российским экспортерам аграрной продукции. "Мы обсудили работу Россельхознадзора, китайских коллег, таможенные требования. Также в таможенных органах прошла встреча у руководителя Ассоциации мясных производителей Российской Федерации, а также были отмечены очень конструктивный подход и готовность снимать те барьеры, которые мешают поставкам отечественных продуктов и развитию нашего экспортного потенциала", - поделился итогами визита сенатор.
https://ria.ru/20240531/morozhenoe-1949554961.html
https://ria.ru/20240613/eksport-1952469291.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894626892_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d97bb6d5ac99bd4ffb024beb2aad9c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, совет федерации рф, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Китай, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Сенатор заявил о заинтересованности Китая в российском агроэкспорте

Сенатор: в КНР нет предвзятого отношения к российским агроэкспортерам

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Китай заинтересован в российской аграрной продукции, у страны нет предвзятого отношения к российским экспортерам, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Делегация аграрного комитета Совета Федерации во главе с Двойных 13-16 июня посещала Китай с рабочим визитом.
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Китай впервые стал главным покупателем российского мороженого
31 мая, 05:29
«
"Естественно, Китай заинтересован в российской продукции: заинтересован в мясе, в овощах, в фруктах. Мы обсудили подходы, связанные с требованиями, обменялись в закрытом режиме определенными проблемами. Важно, что мы друг друга услышали, важно, что к российским производителям нету какого-то предвзятого отношения", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор отметил, что Китай дружественно настроен к российским экспортерам аграрной продукции.
"Мы обсудили работу Россельхознадзора, китайских коллег, таможенные требования. Также в таможенных органах прошла встреча у руководителя Ассоциации мясных производителей Российской Федерации, а также были отмечены очень конструктивный подход и готовность снимать те барьеры, которые мешают поставкам отечественных продуктов и развитию нашего экспортного потенциала", - поделился итогами визита сенатор.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Россия нарастила экспорт в Бразилию выше миллиарда долларов
13 июня, 06:28
 
ЭкономикаКитайСовет Федерации РФФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала