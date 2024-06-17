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Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России - РИА Новости, 17.06.2024
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18:35 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/sammit-1953503478.html
Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России
Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России - РИА Новости, 17.06.2024
Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России
Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не имела смысла, потому что для поиска решения необходимы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости швейцарский... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T18:35
2024-06-17T18:35
в мире
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луис инасиу лула да силва
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ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не имела смысла, потому что для поиска решения необходимы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости швейцарский историк и публицист Даниеле Ганзер. "У этой конференции нет смысла, потому что не хватает России. Чтобы найти решение конфликта, всегда требуются обе его стороны", - отметил эксперт. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, россия, швейцария, бразилия, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва, запорожская аэс
В мире, Россия, Швейцария, Бразилия, Джо Байден, Си Цзиньпин, Луис Инасиу Лула да Силва, Запорожская АЭС
Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России

Швейцарский эксперт Ганзер счел конференцию по Украине бессмысленной без РФ

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не имела смысла, потому что для поиска решения необходимы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости швейцарский историк и публицист Даниеле Ганзер.
"У этой конференции нет смысла, потому что не хватает России. Чтобы найти решение конфликта, всегда требуются обе его стороны", - отметил эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
 
В миреРоссияШвейцарияБразилияДжо БайденСи ЦзиньпинЛуис Инасиу Лула да СилваЗапорожская АЭС
 
 
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