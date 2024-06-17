Швейцарский эксперт счел конференцию по Украине бессмысленной без России
Швейцарский эксперт Ганзер счел конференцию по Украине бессмысленной без РФ
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
ВЕНА, 17 июн - РИА Новости. Прошедшая в Швейцарии конференция по Украине не имела смысла, потому что для поиска решения необходимы обе стороны конфликта, заявил РИА Новости швейцарский историк и публицист Даниеле Ганзер.
"У этой конференции нет смысла, потому что не хватает России. Чтобы найти решение конфликта, всегда требуются обе его стороны", - отметил эксперт.
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Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.