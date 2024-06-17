https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов - РИА Новости, 17.06.2024
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов
Курение вейпов повышает риск заражения инфекционными заболеваниями, причиной этого становится пересушивание содержащимися в вейпах маслами (глицерином) верхних... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T03:15
2024-06-17T03:15
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курение вейпов повышает риск заражения инфекционными заболеваниями, причиной этого становится пересушивание содержащимися в вейпах маслами (глицерином) верхних дыхательных путей, рассказал РИА Новости руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко. "Глицерин, который содержится в вейпах, оттягивает на себя влагу. Возникает пересушивание слизистых верхних дыхательных путей. В результате чего может возникнуть интенсивный кашель. Кроме того, в связи с тем, что нарушается естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий, появляется высокий риск возникновения инфекционных процессов. Повышается риск возникновения инфекционных заболеваний", - рассказал Безлепко. Также пульмонолог отметил, что вред наносит и сама частота курения вейпов, которые некоторые используют не только в специально отведенных для курения местах, но и на рабочем месте, и общественных местах. Эксперт также рассказал, что вейпы и системы нагревания табака нельзя считать более безопасными, чем обычные сигареты. "Первое - более высокая опасность интоксикации от самого никотина. Почему? Потому что в современных условиях, если человек, который курит сигареты, вынужден куда-то выходить, чтобы покурить, и этот процесс на рабочем месте может быть сопряжен с определенными трудностями, то вейпы зачастую многие курят и на рабочем месте. Поэтому доза вдыхаемого никотина потенциально может быть заведомо гораздо больше, чем от обычной сигареты. А к риску сердечной смертности, резкому спазму сосудов приводит именно сам никотин", - сказал Безлепко. Курение вейпов также сопряжено с развитием острого легочного повреждения (повреждение альвеол), которое развивается стремительно, приводит к тяжелой дыхательной недостаточности. В конце мая в Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России. Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.
https://ria.ru/20240531/elektronnye_sigarety-1949728200.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
Пульмонолог рассказал об опасности курения вейпов
Пульмонолог Безлепко: курение вейпов повышает риск заражения инфекциями
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Курение вейпов повышает риск заражения инфекционными заболеваниями, причиной этого становится пересушивание содержащимися в вейпах маслами (глицерином) верхних дыхательных путей, рассказал РИА Новости руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко.
"Глицерин, который содержится в вейпах, оттягивает на себя влагу. Возникает пересушивание слизистых верхних дыхательных путей. В результате чего может возникнуть интенсивный кашель. Кроме того, в связи с тем, что нарушается естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий, появляется высокий риск возникновения инфекционных процессов. Повышается риск возникновения инфекционных заболеваний", - рассказал Безлепко.
Также пульмонолог отметил, что вред наносит и сама частота курения вейпов, которые некоторые используют не только в специально отведенных для курения местах, но и на рабочем месте, и общественных местах.
Эксперт также рассказал, что вейпы и системы нагревания табака нельзя считать более безопасными, чем обычные сигареты. "Первое - более высокая опасность интоксикации от самого никотина. Почему? Потому что в современных условиях, если человек, который курит сигареты, вынужден куда-то выходить, чтобы покурить, и этот процесс на рабочем месте может быть сопряжен с определенными трудностями, то вейпы зачастую многие курят и на рабочем месте. Поэтому доза вдыхаемого никотина потенциально может быть заведомо гораздо больше, чем от обычной сигареты. А к риску сердечной смертности, резкому спазму сосудов приводит именно сам никотин", - сказал Безлепко.
Курение вейпов также сопряжено с развитием острого легочного повреждения (повреждение альвеол), которое развивается стремительно, приводит к тяжелой дыхательной недостаточности.
В конце мая в Госдуму
внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
. Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР
, КПРФ
, СРЗП и "Новые люди" во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым
. Предлагается внести изменения в закон об охране здоровья граждан.