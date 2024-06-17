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Правительство поддержало проект о введении режима миграционной высылки
Правительство поддержало проект о введении режима миграционной высылки - РИА Новости, 17.06.2024
Правительство поддержало проект о введении режима миграционной высылки
Правительство поддержало законопроект о введении в России нового режима высылки нелегальных мигрантов, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:12
2024-06-17T19:12
2024-06-17T20:23
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о введении в России нового режима высылки нелегальных мигрантов, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости."Реализация предлагаемых <...> решений потребует внесения корреспондирующих изменений в иные законодательные акты (Налоговый кодекс, федеральные законы "Об общественных объединениях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О государственной регистрации недвижимости"). Правительство поддерживает законопроект", — говорится в тексте.Документ внесли на рассмотрение Госдумы в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут:Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых:Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток.
https://ria.ru/20240604/migranty-1950388310.html
https://ria.ru/20240510/migranty-1945135901.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
Правительство поддержало проект о введении режима миграционной высылки
Правительство поддержало проект о режиме высылки для нелегальных мигрантов
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Правительство поддержало законопроект о введении в России нового режима высылки нелегальных мигрантов, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Реализация предлагаемых <...> решений потребует внесения корреспондирующих изменений в иные законодательные акты (Налоговый кодекс, федеральные законы "Об общественных объединениях", "О свободе совести и о религиозных объединениях", "О государственной регистрации недвижимости"). Правительство поддерживает законопроект", — говорится в тексте.
Документ внесли на рассмотрение Госдумы
в апреле. Он предполагает, что иностранцы, в отношении которых введут новый режим высылки, не смогут:
- менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел;
- выезжать за пределы региона проживания;
- управлять транспортом;
- приобретать имущество;
- заключать брак.
Кроме того, их включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.
Органы внутренних дел, со своей стороны, получат право проникать в помещения, где находится мигрант, в отношении которого введен режим высылки, в том числе с преодолением сопротивления.
Наряду с уже применяемыми мерами контроля также предлагается включить несколько новых:
- установление местонахождения иностранного гражданина;
- применение технических средств, в том числе геолокации;
- проверка любых документов, в том числе содержащих налоговую или банковскую тайну, представляемых в отношении контролируемого лица;
- согласование маршрута следования до пункта пропуска через границу.
Помимо этого, предлагается сократить срок пребывания иностранных граждан в России до 90 суток.