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В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования
В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования - РИА Новости, 17.06.2024
В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования
К пяти годам условно приговорил Выборгский районный суд подростка из Санкт-Петербурга за ложные минирования городских объектов, среди которых аэропорт... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:22
2024-06-17T17:22
2024-06-17T17:22
происшествия
санкт-петербург
россия
пулково (аэропорт)
санкт-петербургский городской суд
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. К пяти годам условно приговорил Выборгский районный суд подростка из Санкт-Петербурга за ложные минирования городских объектов, среди которых аэропорт "Пулково", суды, больницы и гимназия, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.207 (9 эпизодов), ч.3 ст.207 (9 эпизодов) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант в апреле - июне 2022 года в доме в поселке Парголово с электронной почты направлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и иных действиях, устрашающих население. Среди объектов - Санкт-Петербургский городской суд, районные суды, аэропорт "Пулково", Мариинский театр, музей истории Петербурга, Мариинская больница, детская городская больница, гимназия N610 и ТРК Радуга.
https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), санкт-петербургский городской суд, мариинский театр
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербургский городской суд, Мариинский театр
В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования
В Петербурге подростку дали 5 лет условно за "минирования" городских объектов