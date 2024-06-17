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В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования

В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования - РИА Новости, 17.06.2024

В Петербурге подростку дали условный срок за ложные минирования

К пяти годам условно приговорил Выборгский районный суд подростка из Санкт-Петербурга за ложные минирования городских объектов, среди которых аэропорт... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

2024-06-17T17:22

происшествия

санкт-петербург

россия

пулково (аэропорт)

санкт-петербургский городской суд

мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. К пяти годам условно приговорил Выборгский районный суд подростка из Санкт-Петербурга за ложные минирования городских объектов, среди которых аэропорт "Пулково", суды, больницы и гимназия, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетнего, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.207 (9 эпизодов), ч.3 ст.207 (9 эпизодов) УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант в апреле - июне 2022 года в доме в поселке Парголово с электронной почты направлял заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах и иных действиях, устрашающих население. Среди объектов - Санкт-Петербургский городской суд, районные суды, аэропорт "Пулково", Мариинский театр, музей истории Петербурга, Мариинская больница, детская городская больница, гимназия N610 и ТРК Радуга.

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, пулково (аэропорт), санкт-петербургский городской суд, мариинский театр