https://ria.ru/20240617/peterburg-1953489609.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:49
2024-06-17T17:49
2024-06-17T17:49
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт‑Петербурге с 23 часов 17 июня и до 16 часов 18 июня (совпадает с мск - ред.) объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь. Местами ожидаются ливни и грозы", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.
https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html
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санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за дождя и грозы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, в Санкт‑Петербурге с 23 часов 17 июня и до 16 часов 18 июня (совпадает с мск - ред.) объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь. Местами ожидаются ливни и грозы", - говорится в сообщении.
Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.