https://ria.ru/20240617/peterburg-1953489609.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.06.2024

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:49

2024-06-17T17:49

2024-06-17T17:49

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге из-за дождя и грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "По информации Росгидрометцентра, в Санкт‑Петербурге с 23 часов 17 июня и до 16 часов 18 июня (совпадает с мск - ред.) объявлен "желтый" уровень опасности в связи с погодными условиями. Будет идти дождь. Местами ожидаются ливни и грозы", - говорится в сообщении. Власти просят жителей и гостей города проявлять особую осторожность.

https://ria.ru/20240617/pogoda-1953364318.html

санкт-петербург

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