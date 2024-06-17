https://ria.ru/20240617/peskov-1953382613.html

Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России

Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России - РИА Новости, 17.06.2024

Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России

Многие страны на саммите в Швейцарии по Украине говорили о бесперспективности этого обсуждения без России, в Кремле это зафиксировали, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:21

2024-06-17T12:21

2024-06-17T12:21

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Многие страны на саммите в Швейцарии по Украине говорили о бесперспективности этого обсуждения без России, в Кремле это зафиксировали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, многие из них, и это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали", - сказал Песков журналистам. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240610/rossiya-1952000934.html

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