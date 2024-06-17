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Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России - РИА Новости, 17.06.2024
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12:21 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/peskov-1953382613.html
Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России
Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России - РИА Новости, 17.06.2024
Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России
Многие страны на саммите в Швейцарии по Украине говорили о бесперспективности этого обсуждения без России, в Кремле это зафиксировали, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:21
2024-06-17T12:21
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Многие страны на саммите в Швейцарии по Украине говорили о бесперспективности этого обсуждения без России, в Кремле это зафиксировали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Собственно, многие из них, и это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали", - сказал Песков журналистам. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
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в мире, россия, швейцария, украина, дмитрий песков, джо байден, си цзиньпин, евросоюз, совет европы, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Дмитрий Песков, Джо Байден, Си Цзиньпин, Евросоюз, Совет Европы, ООН
Песков: участники саммита в Швейцарии отреагировали на отсутствие России

Песков: участники саммита по Украине отметили бессмысленность мероприятия без РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Многие страны на саммите в Швейцарии по Украине говорили о бесперспективности этого обсуждения без России, в Кремле это зафиксировали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собственно, многие из них, и это была широко распространенная точка зрения на этом мероприятии, многие из них именно подтверждали понимание бесперспективности каких-либо серьезных субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны. Это мы тоже отфиксировали", - сказал Песков журналистам.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
МИД Швейцарии прокомментировал неприглашение России на саммит по Украине
10 июня, 16:45
 
В миреРоссияШвейцарияУкраинаДмитрий ПесковДжо БайденСи ЦзиньпинЕвросоюзСовет ЕвропыООН
 
 
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