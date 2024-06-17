https://ria.ru/20240617/peskov-1953379323.html
В Кремле рассказали о подходе России к украинскому вопросу
В Кремле рассказали о подходе России к украинскому вопросу - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле рассказали о подходе России к украинскому вопросу
Подход российской стороны по украинскому вопросу вполне прозрачен и последователен, в Киеве его хорошо знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:11
2024-06-17T12:11
2024-06-17T12:13
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Подход российской стороны по украинскому вопросу вполне прозрачен и последователен, в Киеве его хорошо знают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Подход российской стороны вполне прозрачен, последователен, его хорошо знают, в том числе и господин Кулеба. Подход был как раз изложен на встрече президента (Владимира) Путина в пятницу с руководящим составом министерства иностранных дел", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, примет ли участие Россия в следующей конференции по Украине этой осенью. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что следующая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта, на саммит будет приглашена Россия. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страна и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария приглашения для участия в саммите не направляла. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953294438.html
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В мире, Россия, Украина, Швейцария, Дмитрий Кулеба, Дмитрий Песков, Джо Байден, Евросоюз, Совет Европы, ООН
В Кремле рассказали о подходе России к украинскому вопросу
Песков: подход России по украинскому вопросу прозрачен и последователен