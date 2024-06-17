https://ria.ru/20240617/peskov-1953378731.html

В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле оценили результативность саммита по Украине в Швейцарии

Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:10

2024-06-17T12:10

2024-06-17T14:01

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Результативность конференции по Украине в Швейцарии стремится к нулю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное (мнение. — Прим. ред.), но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить", — сказал представитель Кремля.Он отметил, что многие страны, участвовавшие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России.Москва, в свою очередь, будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов, продолжил Песков."Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений", — добавил он.Подход российской стороны по украинскому вопросу прозрачен и последователен, его хорошо знают и в Киеве, отметил представитель Кремля."Мирный саммит" по УкраинеКонференция по Украине прошла в минувшие выходные на курорте Бюргеншток в Швейцарии. В ней приняли участие 91 страна (55 были представлены главами государств) и восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Однако президент США Джо Байден, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и лидеры многих других государств в Швейцарию не приехали.Россию на саммит не пригласили. В Кремле на это заметили, что искать способы урегулирования украинского кризиса без Москвы абсолютно нелогично и бесперспективно.По итогам конференции ее участники подписали коммюнике, в котором призвали вернуть Украине контроль над атомными электростанциями и установками, включая Запорожскую АЭС; обеспечить свободное, полноценное и безопасное коммерческое судоходство и доступ к морским портам в Черном и Азовском морях; освободить всех военнопленных с обеих сторон; вернуть на Украину всех якобы "депортированных и незаконно перемещенных детей", а также других якобы незаконно задержанных гражданских лиц. Первоначально под документом значились подписи 80 стран из 91 присутствующей. Среди отказавшихся: члены БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ), Армения, Бахрейн, Ватикан, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия и Таиланд. Через несколько часов после публикации из списка подписавшихся исключили Ирак и Иорданию.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1952989565.html

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