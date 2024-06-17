https://ria.ru/20240617/peregovory-1953472943.html

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2024

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят международную повестку на встрече в Пхеньяне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T17:06

2024-06-17T17:06

2024-06-17T18:18

россия

пхеньян

владимир путин

юрий ушаков

ким чен ын

в мире

вьетнам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896070302_0:228:3162:2007_1920x0_80_0_0_b17cf239585aa1bcba324b1a78895dbc.jpg

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят международную повестку на встрече в Пхеньяне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня. Подходы двух стран к актуальным внешнеполитическим проблемам весьма близки или полностью совпадают. Вместе мы отстаиваем формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", — сказал он.Кроме того, политики наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны из-за пандемии."Уже постепенно возрастает поток туристов из России в Корею. Налаживаются пассажирское авиасообщение, железнодорожное сообщение. Помимо этого, развиваются спортивные связи, связи в сфере культуры и так далее", — отметил Ушаков.По его словам, лидеры стран также обсудят вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Значительная часть программы Путина в КНДР отведена на неформальное общение с Ким Чен Ыном.Ушаков не исключил, что по итогам визитов в КНДР и Вьетнам президент может пообщаться с журналистами.

https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html

https://ria.ru/20240518/kozlov-1946947433.html

https://ria.ru/20240329/kndr-1936620859.html

россия

пхеньян

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пхеньян, владимир путин, юрий ушаков, ким чен ын, в мире, вьетнам