https://ria.ru/20240617/peregovory-1953472943.html
Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне
Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне
Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят международную повестку на встрече в Пхеньяне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:06
2024-06-17T17:06
2024-06-17T18:18
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят международную повестку на встрече в Пхеньяне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков."Значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня. Подходы двух стран к актуальным внешнеполитическим проблемам весьма близки или полностью совпадают. Вместе мы отстаиваем формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", — сказал он.Кроме того, политики наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны из-за пандемии."Уже постепенно возрастает поток туристов из России в Корею. Налаживаются пассажирское авиасообщение, железнодорожное сообщение. Помимо этого, развиваются спортивные связи, связи в сфере культуры и так далее", — отметил Ушаков.По его словам, лидеры стран также обсудят вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Значительная часть программы Путина в КНДР отведена на неформальное общение с Ким Чен Ыном.Ушаков не исключил, что по итогам визитов в КНДР и Вьетнам президент может пообщаться с журналистами.
https://ria.ru/20240612/nebenzya-1952427056.html
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россия, пхеньян, владимир путин, юрий ушаков, ким чен ын, в мире, вьетнам
Россия, Пхеньян, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Ким Чен Ын, В мире, Вьетнам
Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пхеньяне
Ушаков: Путин и Ким Чен Ын обсудят вопросы международной повестки дня
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят международную повестку на встрече в Пхеньяне, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Значительное внимание будет уделено обсуждению международной повестки дня. Подходы двух стран к актуальным внешнеполитическим проблемам весьма близки или полностью совпадают. Вместе мы отстаиваем формирование многополярного мира на принципах равенства, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела", — сказал он.
Российский лидер посетит Северную Корею с государственным визитом 18-19 июня. Во время поездки может быть подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, документ на стадии проработки.
Кроме того, политики наметят пути восстановления гуманитарных связей между странами, которые были прерваны из-за пандемии.
"Уже постепенно возрастает поток туристов из России в Корею. Налаживаются пассажирское авиасообщение, железнодорожное сообщение. Помимо этого, развиваются спортивные связи, связи в сфере культуры и так далее", — отметил Ушаков.
По его словам, лидеры стран также обсудят вопросы безопасности, сотрудничество в экономике, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве. Значительная часть программы Путина в КНДР отведена на неформальное общение с Ким Чен Ыном.
Ушаков не исключил, что по итогам визитов в КНДР и Вьетнам президент может пообщаться с журналистами.