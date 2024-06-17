https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953320564.html

Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии

Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии - РИА Новости, 17.06.2024

Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии

Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:07

2024-06-17T09:07

2024-06-17T12:54

россия

германия

ссср

василий небензя

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg

ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В мае ГА ООН приняла резолюцию "о геноциде в Сребренице". Тогда Небензя заявил, что этот шаг открыл "ящик Пандоры" и вслед за этим документом могут появиться другие резолюции о геноцидах. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, нет ли у России планов внести на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны, постпред сказал: "Принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который, безусловно, повлияет на дальнейшие дискуссии о признании других исторических трагедий в качестве актов геноцида". Он напомнил, что одним из "главных спонсоров этого спорного документа стала Германия". Как указал Небензя, Российская Федерация всегда придавала большое значение сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим и погибшим во Второй мировой войне. "Преступления нацистской Германии против народов Советского Союза, включая блокаду Ленинграда и массовое уничтожение мирного населения, остаются одной из самых болезненных тем. Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>

https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html

https://ria.ru/20240523/genotsid-1948000481.html

россия

германия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, ссср, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон