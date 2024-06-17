Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии
Небензя: Россия будет добиваться признания истинной природы преступлений нацизма
© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В мае ГА ООН приняла резолюцию "о геноциде в Сребренице". Тогда Небензя заявил, что этот шаг открыл "ящик Пандоры" и вслед за этим документом могут появиться другие резолюции о геноцидах.
Отвечая на вопрос РИА Новости о том, нет ли у России планов внести на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны, постпред сказал: "Принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который, безусловно, повлияет на дальнейшие дискуссии о признании других исторических трагедий в качестве актов геноцида".
Он напомнил, что одним из "главных спонсоров этого спорного документа стала Германия".
Как указал Небензя, Российская Федерация всегда придавала большое значение сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим и погибшим во Второй мировой войне.
"Преступления нацистской Германии против народов Советского Союза, включая блокаду Ленинграда и массовое уничтожение мирного населения, остаются одной из самых болезненных тем. Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами", - подчеркнул он.