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Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии - РИА Новости, 17.06.2024
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09:07 17.06.2024 (обновлено: 12:54 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953320564.html
Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии
Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии - РИА Новости, 17.06.2024
Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии
Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:07
2024-06-17T12:54
россия
германия
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василий небензя
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. В мае ГА ООН приняла резолюцию "о геноциде в Сребренице". Тогда Небензя заявил, что этот шаг открыл "ящик Пандоры" и вслед за этим документом могут появиться другие резолюции о геноцидах. Отвечая на вопрос РИА Новости о том, нет ли у России планов внести на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны, постпред сказал: "Принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который, безусловно, повлияет на дальнейшие дискуссии о признании других исторических трагедий в качестве актов геноцида". Он напомнил, что одним из "главных спонсоров этого спорного документа стала Германия". Как указал Небензя, Российская Федерация всегда придавала большое значение сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим и погибшим во Второй мировой войне. "Преступления нацистской Германии против народов Советского Союза, включая блокаду Ленинграда и массовое уничтожение мирного населения, остаются одной из самых болезненных тем. Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами", - подчеркнул он. Читайте полный текст интервью Василия Небензи&gt;&gt;
https://ria.ru/20240501/rezolyutsiya-1943226481.html
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россия, германия, ссср, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Германия, СССР, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Небензя заявил о необходимости признания вины нацистской Германии

Небензя: Россия будет добиваться признания истинной природы преступлений нацизма

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 июн – РИА Новости. Россия будет добиваться официального международного признания истинной природы преступлений нацистской Германии против народов СССР, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В мае ГА ООН приняла резолюцию "о геноциде в Сребренице". Тогда Небензя заявил, что этот шаг открыл "ящик Пандоры" и вслед за этим документом могут появиться другие резолюции о геноцидах.
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Отвечая на вопрос РИА Новости о том, нет ли у России планов внести на рассмотрение Генассамблеи резолюцию о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны, постпред сказал: "Принятие резолюции по Сребренице стало прецедентом, который, безусловно, повлияет на дальнейшие дискуссии о признании других исторических трагедий в качестве актов геноцида".
Он напомнил, что одним из "главных спонсоров этого спорного документа стала Германия".
Как указал Небензя, Российская Федерация всегда придавала большое значение сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим и погибшим во Второй мировой войне.
"Преступления нацистской Германии против народов Советского Союза, включая блокаду Ленинграда и массовое уничтожение мирного населения, остаются одной из самых болезненных тем. Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами", - подчеркнул он.
Читайте полный текст интервью Василия Небензи>>
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
У Германии нет морального права упоминать геноцид, заявил Небензя
23 мая, 20:06
 
РоссияГерманияСССРВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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