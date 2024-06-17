https://ria.ru/20240617/nebenzya-1953322266.html

Василий Небензя: России нужны четкие гарантии нейтрального статуса Украины

Василий Небензя: России нужны четкие гарантии нейтрального статуса Украины - РИА Новости, 17.06.2024

Василий Небензя: России нужны четкие гарантии нейтрального статуса Украины

Россия 1 июля на месяц займет место председателя Совета безопасности ООН. О приоритетных для российского председательства темах, о гарантиях, которые потребует... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:00

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Россия 1 июля на месяц займет место председателя Совета безопасности ООН. О приоритетных для российского председательства темах, о гарантиях, которые потребует Москва в случае переговоров по Украине, перспективах разговора с режимом Зеленского, ответе на конфискацию российских активов, а также о вопросе принятия Палестины в ООН в интервью РИА Новости рассказал постпред РФ при организации Василий Небензя. Беседовал Алан Булкаты.– Каким темам будут посвящены ключевые заседания СБ ООН под председательством России в июле? Какие сайд-ивенты ожидаются?– В ходе нашего председательства планируем три ключевых мероприятия. Во-первых, это открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству в целях построения более справедливого, демократического и устойчивого миропорядка. Они состоятся 16 июля. Это своего рода продолжение дискуссии, которая началась под российским председательством в апреле прошлого года. Если помните, тогда члены ООН по нашей инициативе обсуждали в формате открытых дебатов пути укрепления эффективной многосторонности через отстаивание целей и принципов устава ООН. Наше мероприятие вызвало большой интерес, разговор получился весьма содержательным. Видим, что в международном сообществе высок запрос на стратегическую дискуссию о будущем мироустройства, "за горизонтом" текущего кризисного момента. Ведь и он пройдет, и встанет вопрос, как должны выглядеть контуры новой системы международных отношений.Поэтому в этом году мы запланировали ее второй раунд. Хотим предложить обсудить, какими должны быть параметры по-настоящему справедливого миропорядка, в котором учтены интересы всех государств, возможный вклад ООН в его построение, пути воссоздания во всемирной организации атмосферы доверия и конструктивного сотрудничества, а также возможное новое глобальное "уравнение безопасности".Второе наше ключевое мероприятие – открытые дебаты по проблематике ближневосточного урегулирования 17 июля. Здесь комментарии вряд ли нужны. К сожалению, пока нет признаков того, что в центре внимания окажется иная тема кроме продолжения эскалации в Газе и ее катастрофических последствий.Оба заседания – 16 и 17 июля – как мы ожидаем, пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.Наконец, 19 июля состоится третье ключевое мероприятие – дебаты по сотрудничеству ООН с региональными организациями, а именно с ОДКБ, СНГ и ШОС. Это актуальная тема, ведь данные организации делают большую полезную работу в регионе, которая при этом не всегда получает должное освещение на ооновской площадке. На контрасте, например, с ЕС, который, не стесняясь, занимается активным самопиаром, хотя его реальный вклад в укрепление международного мира и безопасности, особенно в контексте украинского кризиса, мягко говоря, сомнительный.Считаем, что надо предоставить членам СБ возможность получить информацию о работе наших регорганизаций из первых рук. Рассчитываем, что к дебатам подключатся и страны региона.– В эти дни шла подготовка к конференции по Украине в Швейцарии. Будут ли ее итоги как-то учитываться Москвой? Оказывал ли коллективный Запад давление на страны глобального юга на площадке ООН с тем, чтобы затащить на этот саммит как можно больше гостей? Можно ли считать эту конференцию провалом, учитывая число отказавшихся от участия стран? (интервью проводилось накануне конференции по Украине в Бюргенштоке – ред.).– Затеянное Швейцарией мероприятие именуется авторами "мирной конференцией". Это очередная попытка очковтирательства. Запад всеми доступными средствами старается затащить страны Глобального Юга на антироссийскую "сходку". Под мероприятие подводится якобы "конструктивная" повестка дня, на практике же основной целью является предъявление ультиматума Российской Федерации в виде так называемого "мирного плана" Владимира Зеленского. В своих недавних интервью он открыто говорил об этом. Очевидно, на это и делают ставку. Понимают это и наши партнеры на площадке ООН. У одних такая политика встречает как минимум непонимание, другие же называют это откровенной глупостью и лицемерием. При этом ни для кого не секрет, что мирные переговоры без России – это путь в никуда. Без нашего участия урегулировать конфликт не получится.Коллективный Запад остервенело выкручивает руки странам Глобального Юга, чтобы заставить их явиться на сходку в Бюргенштоке. Известно, что регламентом мероприятия предусмотрено двухминутное выступление главы делегации. Это означает только одно – под оберткой участия в выработке мирных инициатив развивающимся странам фактически предлагается выступить в роли статистов. Все, что от них требуется, – проштамповать заранее согласованный ультиматум в наш адрес, в основе которого лежит пресловутая "формула Зеленского", и сфотографироваться как можно большим числом гостей, чтобы выдать это за широчайшую поддержку международного сообщества.Помимо "формулы Зеленского" были выдвинуты и другие, в большей степени заслуживающие внимания инициативы по урегулированию кризиса. В их числе – "12 пунктов" КНР, предложения контактной группы Лиги Арабских государств во главе с Египтом и глав африканских государств. Свои посреднические услуги предлагали президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Несмотря на это, их в Бюргенштоке обсуждать не планируют. Это к вопросу о том, как западники смотрят на попытки других игроков внести свою лепту в дискуссии по мирному урегулированию.– Все признают, что конфликт на Украине рано или поздно завершится переговорами. Кто должен сделать первый шаг к переговорам – Киев или Вашингтон? Потребуется ли фиксация договоренностей на площадке ООН в виде резолюции Совета безопасности?– Мы неоднократно подтверждали свою готовность к диалогу. И это не просто заявления, носящие декларативный характер. В апреле 2022 года наши переговорщики парафировали Стамбульские договоренности. На них стояла подпись и главы украинской делегации.Такой оперативный выход на мирное урегулирование англосаксонским спонсорам Киева был явно не нужен. И они сделали все, чтобы этому воспрепятствовать. Все видели интервью лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины в Стамбуле. Он прямо сказал, что все было готово, но приехал Борис Джонсон и сказал, что надо продолжать воевать. История с его вояжем в незалежную хорошо известна. Думаю, нет необходимости ее повторять. Единственный закономерный вывод, который мы сделали в результате, – режим Зеленского недоговороспособен.Кроме того, есть еще одна принципиально важная деталь – еще в октябре 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. Возникает риторический вопрос – возможно ли договориться без диалога? Впрочем, такая вопиющая непоследовательность является визитной карточкой всей внешней политики Киева.Подтверждаю, что, когда и если наши бывшие партнеры дозреют к переговорам, наша позиция будет неизменна – нам необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий на земле.– В мае ГА ООН приняла резолюцию о геноциде в Сребренице. Вы сказали, что этот шаг открыл ящик Пандоры, и вслед за этим документом могут появиться другие резолюции о геноцидах. В этой связи нет ли у России планов внести резолюцию о геноциде советского народа в годы Второй мировой войны?– Принятие резолюции по Сребренице, стало прецедентом, который, безусловно, повлияет на дальнейшие дискуссии о признании других исторических трагедий в качестве актов геноцида. Одним из главных спонсоров этого спорного документа стала Германия.Российская Федерация всегда придавала большое значение сохранению исторической памяти и восстановлению справедливости по отношению к пострадавшим и погибшим во Второй мировой войне. Преступления нацистской Германии против народов Советского Союза, включая блокаду Ленинграда и массовое уничтожение мирного населения, остаются одной из самых болезненных тем. Мы продолжим добиваться официального признания истинной природы этих преступлений и восстановления исторической правды на международном уровне всеми доступными средствами.– Генассамблея рекомендовала Совету безопасности вернуться к рассмотрению вопроса о принятии Палестины в состав ООН. Когда Совет безопасности приступит к этому, и есть ли шансы на принятие Палестинского государства в семью ООН в этом году?– Полагаем, что инициатива в этом вопросе была и остается за палестинцами, мы всегда готовы их поддержать. Напомню, однако, что 18 апреля США в одиночку заветировали соответствующий проект резолюции СБ, а впоследствии пригрозили поступить так же, в случае повторного рассмотрения данного вопроса в Совете.В понимании американцев вопросы признания Палестины и ее приема в ООН должны решаться в ходе прямых переговоров с Израилем. При этом сами же США торпедировали их, навязывая односторонние подходы в обход общепризнанной международно-правовой основы с одобренной международным сообществом формулой "двух государств".Сегодня мы видим, что такая логика находит все меньше понимания в мире, особенно на фоне кровавых событий в Газе. Показательны результаты голосования 10 мая в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН по резолюции с рекомендацией к СБ вернуться к рассмотрению данного вопроса, которую поддержали 143 государства, включая Россию. За последние недели несколько латиноамериканских и европейских стран официально объявили о признании государства Палестина. Советский Союз это сделал еще в 1988 году.Давно назрела необходимость исправления исторической несправедливости, когда одно государство получает членство в 1948 году, а другое лишено этого законного права вот уже на протяжении трех четвертей века. Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса, итогом которого было бы создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем в соответствии с одобренными международно-правовыми решениями.– Некоторые представители западного лагеря государств заявляют о подготовке неких альтернативных механизмов группе экспертов санкционного комитета СБ ООН по КНДР. Известно ли вам, что они хотят предложить? Устроит ли это Россию?– Прекращение мандата группы экспертов комитета СБ ООН по северокорейским санкциям в марте вызвало бурю негодования у западных членов Совета. Все потому, что они использовали этот механизм не по назначению, а для удовлетворения своих потребностей по очернению руководства КНДР. Вместо выработки профессиональных оценок и предложений по совершенствованию реагирования СБ на обстановку на Корейском полуострове большая часть этих специалистов лишь навязывали заведомо ложные и бездоказательные тезисы Вашингтона. Долго такая ситуация продолжаться не могла. Сегодня, если западные коллеги захотят восстановить в совете такой же или схожий механизм порицания Пхеньяна, то мы этого не допустим. А за пределами совета любые попытки пойти по этому пути обречены на провал, поскольку на рассмотрение санкционных рестрикций необходим соответствующий мандат СБ.– Запад не перестает обсуждать перспективы конфискации российских активов или прибыли от них. В случае, если западные страны пойдут на такой шаг, какие механизмы задействует Москва, в какие судебные инстанции будет обращаться?– Мы рассматриваем любые идеи конфискации российских активов или прибыли от них как грубейшее нарушение принципов и норм международного права в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов. В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан.– Генпрокуратура РФ направила дополнительные запросы США, ФРГ, Франции и Кипру в связи с терактами на территории РФ, в том числе на газопроводах "Северного потока". Планирует ли Россия обращаться в суды в связи с неисполнением этими странами Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, а также Конвенции о борьбе с финансированием терроризма?– Мы регулярно указываем на то, что определенные государства политизируют аспекты международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, особенно в части оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции. Профильные международные конвенции, в том числе те, которые вы упомянули, как и положения резолюций Совета безопасности, обязывают государства оказывать друг другу максимально возможное содействие в связи с уголовными расследованиями или в контексте судебных разбирательств, связанных с финансированием или поддержкой террористических актов, включая помощь в получении доказательств. Подчеркну, что это международно-правовые обязательства государств. Отказ от их выполнения влечет международно-правовую ответственность. Данное обстоятельство и будет решающим для определения курса наших дальнейших действий.– Запад в открытую разрешил Киеву применять поставляемые западные вооружения по целям на территории России. Какие шаги в этой связи может принять Россия в ООН?– Разумеется, мы поднимаем эту тему в Совете безопасности ООН. Созвали по ней отдельное заседание 14 июня, на котором имеем в виду акцентировать не только гуманитарные последствия применения западного вооружения по мирным целям в России, но и геополитические риски таких безрассудных решений (интервью состоялось накануне заседания СБ ООН 14 июня – ред.).У нас нет никаких иллюзий, что западные делегации снова сделают вид, что слепы и глухи ко всем военным и иным преступлениям киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются. То же самое касается Секретариата ООН, который должен придерживаться принципа равноудаленности, однако на практике его постоянно нарушает. Далеко не беспристрастны и различные специализированные учреждения ООН, в том числе работающие на Украине на правозащитном и гуманитарном направлениях.Но наши усилия по "высвечиванию" лицемерия и двойных стандартов Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего, и западной антироссийской пропаганде все сложнее одурманить ооновское большинство. Особенно когда ему навязывают украинскую повестку в ущерб обсуждению куда более острых и насущных для развивающегося мира вопросов.

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https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

https://ria.ru/20240605/initsiativa-1950446528.html

https://ria.ru/20240513/evrosoyuz-1945439111.html

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

https://ria.ru/20240531/zapad-1949516634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, украина, палестина, владимир зеленский, василий небензя, сергей лавров, оон, одкб, снг, совет безопасности оон