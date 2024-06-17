https://ria.ru/20240617/nato-1953537443.html

Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией

Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией - РИА Новости, 17.06.2024

Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T22:52

2024-06-17T22:52

2024-06-17T22:52

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем. Ранее он сообщил, что на настоящий момент консенсуса в отношении вступления Украины в НАТО среди членов альянса нет, а "большинством голосов" такие решения не принимаются. "Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта", - заявил Столтенберг. Он выразил мнение, что для этого необходимо построить "будущие вооруженные силы Украины", которые смогут сдерживать гипотетическую "будущую агрессию" со стороны РФ. "Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии - это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство (Украины - ред.) в НАТО будет означать, что война действительно закончилась", - добавил генсек альянса. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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