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Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:52 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/nato-1953537443.html
Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией
Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией - РИА Новости, 17.06.2024
Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:52
2024-06-17T22:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
йенс столтенберг
владимир путин
владимир зеленский
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем. Ранее он сообщил, что на настоящий момент консенсуса в отношении вступления Украины в НАТО среди членов альянса нет, а "большинством голосов" такие решения не принимаются. "Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта", - заявил Столтенберг. Он выразил мнение, что для этого необходимо построить "будущие вооруженные силы Украины", которые смогут сдерживать гипотетическую "будущую агрессию" со стороны РФ. "Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии - это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство (Украины - ред.) в НАТО будет означать, что война действительно закончилась", - добавил генсек альянса. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, украина, россия, киев, йенс столтенберг, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО
Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией

Столтенберг: вступление Украины в НАТО исключит возобновление конфликта с РФ

© AP Photo / Olivier MatthysЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем.
Ранее он сообщил, что на настоящий момент консенсуса в отношении вступления Украины в НАТО среди членов альянса нет, а "большинством голосов" такие решения не принимаются.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
"Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта", - заявил Столтенберг.
Он выразил мнение, что для этого необходимо построить "будущие вооруженные силы Украины", которые смогут сдерживать гипотетическую "будущую агрессию" со стороны РФ.
"Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии - это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство (Украины - ред.) в НАТО будет означать, что война действительно закончилась", - добавил генсек альянса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
14 июня, 16:28
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
"Колебаний нет и быть не может": Путин предупредил Запад
8 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевЙенс СтолтенбергВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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