Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО исключит конфликт с Россией
Столтенберг: вступление Украины в НАТО исключит возобновление конфликта с РФ
© AP Photo / Olivier MatthysЙенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Киева к альянсу стало бы лучшей гарантией безопасности Украины и исключило бы возможность возобновления ее конфликта с Россией в будущем.
Ранее он сообщил, что на настоящий момент консенсуса в отношении вступления Украины в НАТО среди членов альянса нет, а "большинством голосов" такие решения не принимаются.
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
"Когда военные действия на Украине закончатся, нам будет необходимо удостовериться, что это действительно конец конфликта", - заявил Столтенберг.
Он выразил мнение, что для этого необходимо построить "будущие вооруженные силы Украины", которые смогут сдерживать гипотетическую "будущую агрессию" со стороны РФ.
"Но нужны также и гарантии безопасности. Оптимальные гарантии - это пятая статья Устава НАТО. В этом смысле членство (Украины - ред.) в НАТО будет означать, что война действительно закончилась", - добавил генсек альянса.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.