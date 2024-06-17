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США утверждают, что НАТО станет будущим Украины - РИА Новости, 17.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/nato-1953534163.html
США утверждают, что НАТО станет будущим Украины
США утверждают, что НАТО станет будущим Украины - РИА Новости, 17.06.2024
США утверждают, что НАТО станет будущим Украины
США верят, что НАТО представляет собой будущее Украины, и будут помогать ей туда вступить, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T22:23
2024-06-17T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
джон кирби
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США верят, что НАТО представляет собой будущее Украины, и будут помогать ей туда вступить, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда", - пообещал он на брифинге Белого дома. Он подчеркнул, что Украине предстоит немало сделать прежде, чем претендовать на членство в НАТО, включая обуздание коррупции. Кирби добавил, что решение о приеме в ряды альянса будут коллективно принимать его действующие члены, а не только США. Шеф Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе заявил по итогам встречи с коллегами по НАТО, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции. В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно". Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, джон кирби, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Джон Кирби, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
США утверждают, что НАТО станет будущим Украины

Кирби: США верят, что НАТО станет будущим Украины и готовы ей помогать

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США верят, что НАТО представляет собой будущее Украины, и будут помогать ей туда вступить, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда", - пообещал он на брифинге Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
Вчера, 08:00
Он подчеркнул, что Украине предстоит немало сделать прежде, чем претендовать на членство в НАТО, включая обуздание коррупции. Кирби добавил, что решение о приеме в ряды альянса будут коллективно принимать его действующие члены, а не только США.
Шеф Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе заявил по итогам встречи с коллегами по НАТО, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
"Пять минут полета до Вашингтона": российский флот отработал у границ США
Вчера, 08:00
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДжон КирбиВладимир ЗеленскийНАТОМинистерство обороны США
 
 
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