США утверждают, что НАТО станет будущим Украины
Кирби: США верят, что НАТО станет будущим Украины и готовы ей помогать
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 июн – РИА Новости. США верят, что НАТО представляет собой будущее Украины, и будут помогать ей туда вступить, сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы верим, что НАТО фигурирует в будущем Украины. Мы будем прорабатывать с ними каждый шаг на пути туда", - пообещал он на брифинге Белого дома.
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Он подчеркнул, что Украине предстоит немало сделать прежде, чем претендовать на членство в НАТО, включая обуздание коррупции. Кирби добавил, что решение о приеме в ряды альянса будут коллективно принимать его действующие члены, а не только США.
Шеф Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе заявил по итогам встречи с коллегами по НАТО, что в североатлантическом альянсе нет желания расширяться в ближайшем будущем.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что угроза вступления Киева в альянс стала одной из причин начала специальной военной операции.
В марте глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что вопрос о членстве Украины в альянсе является решенным, но продолжается обсуждение того, "когда это произойдет и что для этого нужно".
Владимир Путин на прошлой неделе выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.