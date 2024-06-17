https://ria.ru/20240617/nato-1953386130.html

В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными

В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:29

россия

йенс столтенберг

дмитрий песков

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского саммита, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что сказал господин Столтенберг (о возможности приведения ядерного оружия НАТО в состояние боевой готовности - ред.), явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента напомнил, что когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии - он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, владимир путин, нато, в мире