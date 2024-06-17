https://ria.ru/20240617/nato-1953386130.html
В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными
В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными
Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:28
2024-06-17T12:28
2024-06-17T12:29
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности не укладываются в контекст декларации швейцарского саммита, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что сказал господин Столтенберг (о возможности приведения ядерного оружия НАТО в состояние боевой готовности - ред.), явно не укладывается в контекст той же самой декларации, которая была принята накануне и которую подписали далеко не все. Где как раз тоже говорится, если я не ошибаюсь, о недопустимости такой риторики", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента напомнил, что когда президент России Владимир Путин говорит о ядерном оружии - он отвечает на чьи-то вопросы, он не говорит об этом по своей инициативе и внимательно относится к этому вопросу.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, владимир путин, нато, в мире
Россия, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, В мире
В Кремле сочли заявления Столтенберга о ядерном оружии неуместными
Песков назвал слова Столтенберга о готовности ядерного оружия НАТО неуместными