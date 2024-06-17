В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Песков: заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности
© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности.
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"Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают данное заявление Столтенберга.
Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Он отметил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Кроме того генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
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