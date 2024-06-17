https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html

В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО - РИА Новости, 17.06.2024

В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:23

2024-06-17T12:23

2024-06-17T12:24

в мире

дмитрий песков

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности. "Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают данное заявление Столтенберга.Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Он отметил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Кроме того генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато