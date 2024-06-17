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В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО - РИА Новости, 17.06.2024
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12:23 17.06.2024 (обновлено: 12:24 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/nato-1953383832.html
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО - РИА Новости, 17.06.2024
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T12:23
2024-06-17T12:24
в мире
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности. "Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают данное заявление Столтенберга.Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Он отметил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Кроме того генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20240609/oruzhie-1951723985.html
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в мире, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато
В мире, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО
В Кремле прокомментировали заявление Столтенберга о ядерном оружии НАТО

Песков: заявление Столтенберга о ядерном оружии ведет к нагнетанию напряженности

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности приведения ядерного оружия альянса в состояние боевой готовности приводит к очередному нагнетанию напряженности.
«
"Это не что иное, как очередное нагнетание напряженности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают данное заявление Столтенберга.
Ранее Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. Он отметил, что НАТО должна продемонстрировать миру свой ядерный арсенал, чтобы послать прямой сигнал врагам Североатлантического альянса. Кроме того генсек НАТО добавил, что Китай активно инвестирует в ядерный арсенал, который, по его словам, вырастет до одной тысячи боеголовок к началу 2030-х годов.
Президент РФ Владимир Путин 7 июня заявил, что Москва не бряцает ядерным оружием. Он отметил, что Россия обладает ядерной доктриной, в которой написано, что применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях, такой случай не наступил. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Изображение сгенерировано ИИ
Россия использует против Запада его же оружие
9 июня, 08:00
 
В миреДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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