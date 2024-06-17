Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 17.06.2024 (обновлено: 05:47 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/more-1953309799.html
В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю
В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю - РИА Новости, 17.06.2024
В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T05:35
2024-06-17T05:47
в мире
россия
украина
азовское море
леонид ивлев
владимир путин
владимир зеленский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587460461_0:64:3000:1752_1920x0_80_0_0_3361796f2bf8e35228c26cf4bf74947b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать условия насчет доступа в Азовское море. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине."Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Азовское море является внутренним морем России и Запад обязан с этим смириться и считаться при составлении своих новых политических воззваний. Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал декларацию саммита в соответствии со статусом наблюдателя. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
россия
украина
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587460461_219:0:2886:2000_1920x0_80_0_0_065d7676104d09b6509386727952bae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, азовское море, леонид ивлев, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф
В мире, Россия, Украина, Азовское море, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Госдума РФ
В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю

Депутат Ивлев призвал Запад не диктовать условия по доступу в Азовское море

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Берег Азовского моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать условия насчет доступа в Азовское море.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
"Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Азовское море является внутренним морем России и Запад обязан с этим смириться и считаться при составлении своих новых политических воззваний.
Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины.
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал декларацию саммита в соответствии со статусом наблюдателя.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаАзовское мореЛеонид ИвлевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала