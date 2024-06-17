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В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю

В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуме призвали Запад не диктовать условия по Азовскому морю

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T05:35

2024-06-17T05:35

2024-06-17T05:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев призвал западные страны, подписавшие коммюнике на саммите в Швейцарии, не диктовать условия насчет доступа в Азовское море. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77. Сперва было известно, что документ не подписали Бразилия, Индия, ЮАР, ОАЭ и Саудовская Аравия, а также Армения, Бахрейн, Индонезия, Ливия, Мексика и Таиланд. Позднее в ватиканской Службе печати сообщили РИА Новости, что и Ватикан не подписал декларацию саммита по Украине. А еще позднее стало известно, что Ирак и Иордания были исключены из списка стран, подписавших совместное коммюнике после конференции по Украине."Не им диктовать нам условия и выдвигать требования. Россия сама решит, кого допускать в свое внутреннее море", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, Азовское море является внутренним морем России и Запад обязан с этим смириться и считаться при составлении своих новых политических воззваний. Азовское море стало исключительно внутренним морем РФ после вхождения в ее состав в 2022 году новых регионов: Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. До этого море считалось внутренними водами России и Украины. Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восьми организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Ватикан не подписал декларацию саммита в соответствии со статусом наблюдателя. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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в мире, россия, украина, азовское море, леонид ивлев, владимир путин, владимир зеленский, госдума рф