https://ria.ru/20240617/mir-1953511540.html

Без России невозможно добиться мира на Украине, заявил канцлер Австрии

Без России невозможно добиться мира на Украине, заявил канцлер Австрии - РИА Новости, 17.06.2024

Без России невозможно добиться мира на Украине, заявил канцлер Австрии

Без участия Российской Федерации невозможно добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:09

2024-06-17T19:09

2024-06-17T19:09

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ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Без участия Российской Федерации невозможно добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung. "Ясно, что без России мира не будет", - заявил Нехаммер на вопрос о том, имела ли конференция в Швейцарии смысл без участия представителей РФ. Канцлер пояснил, что быстро начавшиеся конфликты затруднительно завершить столь же быстро. Швейцарская конференция, по его мнению, была "первым шагом" в этом направлении. "Если вы хотите мира, вы не можете прекратить говорить и искать диалога", - добавил он. В то же время Нехаммер назвал разговоры о территориальных уступках со стороны Киева "преждевременными". Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953484358.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

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