Без России невозможно добиться мира на Украине, заявил канцлер Австрии
Канцлер Австрии Нехаммер: без РФ невозможно добиться мира на Украине
Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 июн - РИА Новости. Без участия Российской Федерации невозможно добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Neue Zürcher Zeitung.
"Ясно, что без России мира не будет", - заявил Нехаммер на вопрос о том, имела ли конференция в Швейцарии смысл без участия представителей РФ.
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
Канцлер пояснил, что быстро начавшиеся конфликты затруднительно завершить столь же быстро. Швейцарская конференция, по его мнению, была "первым шагом" в этом направлении.
"Если вы хотите мира, вы не можете прекратить говорить и искать диалога", - добавил он.
В то же время Нехаммер назвал разговоры о территориальных уступках со стороны Киева "преждевременными".
Конференция прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00