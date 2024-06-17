https://ria.ru/20240617/minoborony-1953470133.html

Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны

Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны - РИА Новости, 17.06.2024

Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны

Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T16:58

2024-06-17T16:58

2024-06-17T19:07

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россия

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руслан цаликов

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым, сообщили в военном ведомстве."(Белоусов. — Прим. Ред.) поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности", — говорится в публикации.Кроме того, на встрече присутствовал освобожденный от должности первый заместитель министра Руслан Цаликов.Владимир Путин подписал соответствующие указы в понедельник. Первым заместителем главы Минобороны стал Леонид Горнин, заместителями — Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата ведомства.

https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html

https://ria.ru/20240612/putin-1952373753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, андрей белоусов, руслан цаликов, николай панков