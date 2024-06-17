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Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
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16:58 17.06.2024 (обновлено: 19:07 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/minoborony-1953470133.html
Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны
Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны - РИА Новости, 17.06.2024
Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны
Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:58
2024-06-17T19:07
политика
россия
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым, сообщили в военном ведомстве."(Белоусов. — Прим. Ред.) поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности", — говорится в публикации.Кроме того, на встрече присутствовал освобожденный от должности первый заместитель министра Руслан Цаликов.Владимир Путин подписал соответствующие указы в понедельник. Первым заместителем главы Минобороны стал Леонид Горнин, заместителями — Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата ведомства.
https://ria.ru/20240514/belousov-1945878693.html
https://ria.ru/20240612/putin-1952373753.html
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политика, россия, андрей белоусов, руслан цаликов, николай панков
Политика, Россия, Андрей Белоусов, Руслан Цаликов, Николай Панков
Белоусов провел встречу с освобожденными заместителями министра обороны

Глава МО Белоусов провел встречу с освобожденными от должностей заместителями

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов встретился с освобожденными от должностей заместителями Татьяной Шевцовой, Николаем Панковым и Павлом Поповым, сообщили в военном ведомстве.
"(Белоусов. — Прим. Ред.) поблагодарил их за многолетнюю ответственную работу и пожелал им успеха в дальнейшей деятельности", — говорится в публикации.
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Кроме того, на встрече присутствовал освобожденный от должности первый заместитель министра Руслан Цаликов.
Владимир Путин подписал соответствующие указы в понедельник. Первым заместителем главы Минобороны стал Леонид Горнин, заместителями — Павел Фрадков, Анна Цивилева и Олег Савельев, который будет также руководителем аппарата ведомства.
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