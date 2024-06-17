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Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит - РИА Новости, 17.06.2024
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02:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/magate-1953302979.html
Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит
Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит - РИА Новости, 17.06.2024
Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью газете "Известия", что Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T02:16
2024-06-17T02:16
в мире
иран
тегеран (город)
сша
рафаэль гросси
нед прайс
дональд трамп
магатэ
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью газете "Известия", что Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) по ограничению ядерной программы Ирана сейчас ничего не значит, отметив, что страны не должны повторить сценарий с КНДР, когда все усилия оказались напрасны. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призывая Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. "Я думаю, нам нужно вернуться к дипломатии. У нас был СВПД, сейчас он существует только на бумаге и ничего не значит. Никто его не применяет, никто его не соблюдает... И я продолжаю говорить своим иранским коллегам, что мы должны обеспечить агентству хотя бы минимальный доступ, чтобы помочь вернуться ко второй версии СВПД или любому другому соглашению. Мы не должны повторить сценарий с КНДР, когда все усилия и переговоры в течение десятков лет оказались напрасны", - сказал Гросси. Кроме того, глава организации добавил, что дипломатические соглашения в области ядерной безопасности в контексте иранской программы - это "общая ответственность". Также Гросси отметил, что Россия "играет важную роль" в переговорах с иранской стороной, а также в удержании восточных коллег "в предсказуемых и мирных рамках". МАГАТЭ, по его словам, не придерживается антииранского курса. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.
https://ria.ru/20240617/magate-1953301911.html
https://ria.ru/20240521/grossi-1947332170.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, нед прайс, дональд трамп, магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси, Нед Прайс, Дональд Трамп, МАГАТЭ
Глава МАГАТЭ заявил, что СВПД сейчас ничего не значит

Глава МАГАТЭ Гросси: СВПД не должен повторить сценарий с КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в интервью газете "Известия", что Совместный всеобъемлющий план действий (СПВД) по ограничению ядерной программы Ирана сейчас ничего не значит, отметив, что страны не должны повторить сценарий с КНДР, когда все усилия оказались напрасны.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценивал прогресс в Вене как скромный, призывая Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР
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"Я думаю, нам нужно вернуться к дипломатии. У нас был СВПД, сейчас он существует только на бумаге и ничего не значит. Никто его не применяет, никто его не соблюдает... И я продолжаю говорить своим иранским коллегам, что мы должны обеспечить агентству хотя бы минимальный доступ, чтобы помочь вернуться ко второй версии СВПД или любому другому соглашению. Мы не должны повторить сценарий с КНДР, когда все усилия и переговоры в течение десятков лет оказались напрасны", - сказал Гросси.
Кроме того, глава организации добавил, что дипломатические соглашения в области ядерной безопасности в контексте иранской программы - это "общая ответственность". Также Гросси отметил, что Россия "играет важную роль" в переговорах с иранской стороной, а также в удержании восточных коллег "в предсказуемых и мирных рамках".
МАГАТЭ, по его словам, не придерживается антииранского курса.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
В Иране заявили, что осуществляют ядерную программу законно
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В миреИранТегеран (город)СШАРафаэль ГроссиНед ПрайсДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
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