https://ria.ru/20240617/magate-1953301911.html
Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР
Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете "Известия" заявил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР, РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T01:52
2024-06-17T01:52
2024-06-17T02:07
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете "Известия" заявил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР, у страны амбициозная ядерная программа. "Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение", - сказал Гросси. Он добавил, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия, а теперь "никто не знает, соблюдаются ли минимальные стандарты безопасности", однако необходимо обратить внимание на практические моменты. Кроме того, Гросси отметил "очень большой арсенал", которым обладает КНДР.
https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, кндр (северная корея)
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, КНДР (Северная Корея)
Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что у КНДР амбициозная ядерная программа
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью
газете "Известия" заявил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР, у страны амбициозная ядерная программа.
"Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение", - сказал Гросси.
Он добавил, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия, а теперь "никто не знает, соблюдаются ли минимальные стандарты безопасности", однако необходимо обратить внимание на практические моменты.
Кроме того, Гросси отметил "очень большой арсенал", которым обладает КНДР.