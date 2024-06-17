https://ria.ru/20240617/magate-1953301911.html

Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР

Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР - РИА Новости, 17.06.2024

Глава МАГАТЭ призвал возобновить сотрудничество с КНДР

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете "Известия" заявил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР, РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T01:52

2024-06-17T01:52

2024-06-17T02:07

в мире

рафаэль гросси

магатэ

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете "Известия" заявил, что необходимо возобновить сотрудничество с КНДР, у страны амбициозная ядерная программа. "Я считаю, что нам необходимо возобновить сотрудничество с КНДР. Переписать историю невозможно. Получилось как получилось. Но я надеюсь, что мы сможем возобновить связи с КНДР, например в области ядерной безопасности. У страны очень амбициозная ядерная программа, включающая производство топлива, переработку урана, регенерацию, ядерные реакторы. И я говорю не о ядерном оружии, а об огромном количестве ядерных объектов, единственных в мире, за которыми не ведется наблюдение", - сказал Гросси. Он добавил, что международное сообщество потерпело неудачу в сдерживании КНДР в сфере ядерного оружия, а теперь "никто не знает, соблюдаются ли минимальные стандарты безопасности", однако необходимо обратить внимание на практические моменты. Кроме того, Гросси отметил "очень большой арсенал", которым обладает КНДР.

https://ria.ru/20240617/zaes-1953299239.html

https://ria.ru/20240603/uran-1950187286.html

кндр (северная корея)

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в мире, рафаэль гросси, магатэ, кндр (северная корея)