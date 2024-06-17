Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД
Захарова: мероприятия, подобные конференции по Украине, не приведут к диалогу
© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Такие мероприятия, как саммит по Украине в Швейцарии, не способны создать нужные условия для серьезного диалога по устойчивому миру, предложения Москвы безальтернативны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мероприятия же, подобные "сходке" в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира", - заявила она.
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По ее словам, "Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями".
"Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", - отметила Захарова.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.