Рейтинг@Mail.ru
Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/konferntsiya-1953519536.html
Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД
Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД - РИА Новости, 17.06.2024
Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД
Такие мероприятия, как саммит по Украине в Швейцарии, не способны создать нужные условия для серьезного диалога по устойчивому миру, предложения Москвы... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:58
2024-06-17T19:58
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
в мире
украина
швейцария
мария захарова
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_0:68:2048:1220_1920x0_80_0_0_c7b03b4e7f6f9ee0e360cdc7541c4ca4.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Такие мероприятия, как саммит по Украине в Швейцарии, не способны создать нужные условия для серьезного диалога по устойчивому миру, предложения Москвы безальтернативны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мероприятия же, подобные "сходке" в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира", - заявила она. По ее словам, "Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями". "Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", - отметила Захарова. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
https://ria.ru/20240616/sammit-1953206626.html
россия
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953192359_197:0:1824:1220_1920x0_80_0_0_405e7a930c2c443c1bf8d8496387c49f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, в мире, украина, швейцария, мария захарова, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, В мире, Украина, Швейцария, Мария Захарова, Джо Байден
Мероприятия, подобные конференции по Украине, не обеспечат мир, заявил МИД

Захарова: мероприятия, подобные конференции по Украине, не приведут к диалогу

© Swiss MFAОбщее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии
© Swiss MFA
Общее фото участников саммита по Украине в Швейцарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Такие мероприятия, как саммит по Украине в Швейцарии, не способны создать нужные условия для серьезного диалога по устойчивому миру, предложения Москвы безальтернативны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мероприятия же, подобные "сходке" в Бюргенштоке, не способны создать условия и служить площадкой для подлинно серьёзного диалога о достижении действительно всеобъемлющего, устойчивого и справедливого мира", - заявила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
16 июня, 16:53
По ее словам, "Западу и Киеву нужно прекратить заниматься очковтирательством и ухищрениями".
"Им необходимо понять, что разумной альтернативы мирному плану президента России не существует. Чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. В противном случае условия начала переговоров для них будут гораздо хуже", - отметила Захарова.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со "Скотным двором" Оруэлла
16 июня, 09:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВ миреУкраинаШвейцарияМария ЗахароваДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала