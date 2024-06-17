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Ушаков рассказал, как вырос товарооборот между Россией и КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
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17:16 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kndr-1953477188.html
Ушаков рассказал, как вырос товарооборот между Россией и КНДР
Ушаков рассказал, как вырос товарооборот между Россией и КНДР - РИА Новости, 17.06.2024
Ушаков рассказал, как вырос товарооборот между Россией и КНДР
Товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, Москва выступает за пересмотр санкций СБ ООН в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:16
2024-06-17T17:16
россия
москва
пхеньян
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, Москва выступает за пересмотр санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, будет важно закрепить достигнутые позитивные тенденции в двусторонней торговле. В 2023 году товарооборот, по нашей статистике, вырос в 9 раз, до 34,4 миллиона долларов", - сказал Ушаков журналистам. "Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он.
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россия, москва, пхеньян, юрий ушаков, оон
Россия, Москва, Пхеньян, Юрий Ушаков, ООН
Ушаков рассказал, как вырос товарооборот между Россией и КНДР

Ушаков: товарооборот между Россией и КНДР вырос в 9 раз по итогам прошлого года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Товарооборот между РФ и КНДР вырос в 9 раз по итогам прошлого года и достиг отметки в 34,4 миллиона долларов, Москва выступает за пересмотр санкций СБ ООН в отношении Пхеньяна, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Конечно, будет важно закрепить достигнутые позитивные тенденции в двусторонней торговле. В 2023 году товарооборот, по нашей статистике, вырос в 9 раз, до 34,4 миллиона долларов", - сказал Ушаков журналистам.
"Россия, кстати, выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима, введенного по линии Совета Безопасности ООН в отношении КНДР", - добавил он.
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РоссияМоскваПхеньянЮрий УшаковООН
 
 
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