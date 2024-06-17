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Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 17.06.2024
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17:10 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/kndr-1953474473.html
Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве - РИА Новости, 17.06.2024
Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве
Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T17:10
2024-06-17T17:10
россия
пхеньян
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что в ходе визита Путина в Пхеньян, который состоится 18-19 июня, будет подписан ряд документов, среди которых есть "важные, весьма значимые документы". "Я упомянул о документах, которые планируются подписать, они еще в стадии проработки. Это касается и возможного заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ тоже прорабатывается. Если он будет подписан, он придет на смену основополагающим документам, которые были подписаны в 1961 году, 2000 и 2001 - были договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, потом был договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, затем Московская и Пхеньянская декларации 2000 и 2001 годов", - добавил Ушаков. "Этот договор, если он будет подписан, конечно, обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и произошедшими в наших двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время. Он, естественно, будет следовать всем основополагающим принципам международного права, не будет носить никакого провокационного характера, не будет направлен против каких-то стран, а направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Над ним еще стороны работают, в ближайшие часы сформируется окончательное решение в отношении его подписания", - пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20240617/peregovory-1953472943.html
https://ria.ru/20240617/ushakov-1953471162.html
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россия, пхеньян, юрий ушаков, владимир путин
Россия, Пхеньян, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Россия и КНДР работают над заключением договора о всеобъемлющем партнерстве

Ушаков: Россия и КНДР работают над заключением нового договора о партнерстве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Ким Чен Ын
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия и КНДР работают над заключением нового договора о всеобъемлющем партнерстве, он может быть подписан в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, документ соответствует всем нормам международного права и не направлен против третьих стран, заявил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что в ходе визита Путина в Пхеньян, который состоится 18-19 июня, будет подписан ряд документов, среди которых есть "важные, весьма значимые документы".
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Вчера, 17:06
"Я упомянул о документах, которые планируются подписать, они еще в стадии проработки. Это касается и возможного заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ тоже прорабатывается. Если он будет подписан, он придет на смену основополагающим документам, которые были подписаны в 1961 году, 2000 и 2001 - были договор о дружбе и взаимопомощи 1961 года, потом был договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, затем Московская и Пхеньянская декларации 2000 и 2001 годов", - добавил Ушаков.
"Этот договор, если он будет подписан, конечно, обусловлен глубокой эволюцией геополитической обстановки в мире и регионе и произошедшими в наших двусторонних отношениях качественными изменениями за последнее время. Он, естественно, будет следовать всем основополагающим принципам международного права, не будет носить никакого провокационного характера, не будет направлен против каких-то стран, а направлен на обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Над ним еще стороны работают, в ближайшие часы сформируется окончательное решение в отношении его подписания", - пояснил Ушаков.
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