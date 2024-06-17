Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад
Генконсул КНР Мэйфан показала на картинке разницу между G7 и остальным миром
© AP Photo / Christopher FurlongЗаседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнации, Италия
© AP Photo / Christopher Furlong
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнации, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром.
"G7 = весь мир?" — написала она.
"G7 = весь мир?" — написала она.
© Zhang Meifang/XГенконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
© Zhang Meifang/X
Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
На прошлой неделе страны G7 в финальном заключении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая, и призывали Пекин оказать давление на Москву.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.