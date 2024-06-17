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Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад - РИА Новости, 17.06.2024
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09:09 17.06.2024 (обновлено: 14:11 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/kitay-1953321689.html
Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад
Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад - РИА Новости, 17.06.2024
Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад
Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром. "G7 = весь мир?" — написала она. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:09
2024-06-17T14:11
в мире
китай
g7
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром. "G7 = весь мир?" — написала она. На прошлой неделе страны G7 в финальном заключении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая, и призывали Пекин оказать давление на Москву. Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html
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в мире, китай, g7
В мире, Китай, G7
Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад

Генконсул КНР Мэйфан показала на картинке разницу между G7 и остальным миром

© AP Photo / Christopher FurlongЗаседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнации, Италия
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнации, Италия - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Christopher Furlong
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнации, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром.

"G7 = весь мир?" — написала она.
© Zhang Meifang/XГенконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
© Zhang Meifang/X
Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан показала, как выглядит G7 по сравнению со всей планетой
На прошлой неделе страны G7 в финальном заключении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая, и призывали Пекин оказать давление на Москву.

Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.
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