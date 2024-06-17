https://ria.ru/20240617/kitay-1953321689.html

Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад

Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад - РИА Новости, 17.06.2024

Китайский дипломат одной картинкой унизила Запад

Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром. "G7 = весь мир?" — написала она. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:09

2024-06-17T09:09

2024-06-17T14:11

в мире

китай

g7

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генконсул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети X показала различие между G7 и остальным миром. "G7 = весь мир?" — написала она. На прошлой неделе страны G7 в финальном заключении саммита в Италии заявили, что обеспокоены поддержкой России со стороны Китая, и призывали Пекин оказать давление на Москву. Как передавало агентство Синьхуа, лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с Путиным в мае заявил, что КНР поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.

https://ria.ru/20240617/rossiya-1953330021.html

китай

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в мире, китай, g7