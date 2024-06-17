https://ria.ru/20240617/igra-1953378577.html

Более 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске

Более 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске - РИА Новости, 17.06.2024

Более 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске

Более 3 тысяч зрителей собрались 16 июня на трибунах стадиона "Весна" в Климовске, где проходил матч "Легенд футбола", спортсмены обыграли команду жителей... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T12:15

2024-06-17T12:15

2024-06-17T12:16

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч зрителей собрались 16 июня на трибунах стадиона "Весна" в Климовске, где проходил матч "Легенд футбола", спортсмены обыграли команду жителей Подольска со счетом 8:6, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Капитан "Легенд футбола" Дмитрий Аленичев вывел свою команду на поле в боевом составе. Многочисленные болельщики наблюдали за игрой: Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и Александра Филимонова на позиции голкипера. Также к третьей игре сезона присоединился победитель розыгрыша проекта "Суперлига Подмосковья" Илья Самошин. Руководил игрой команды заслуженный тренер России по футболу Валерий Гладилин. Зрители на трибунах по традиции следили за игрой под комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной Думы Олега Жолобова. В рамках мероприятия юным футболистам Подольска подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Такой сюрприз был организован благотворительным фондом "Исток" в рамках проекта "Папа-наставник". Матч проходил в рамках XXXV Всероссийского олимпийского дня. В 2024 году мероприятие проводится в поддержку ведущих российских спортсменов, несправедливо не допущенных к участию в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.

https://ria.ru/20231116/sportsmeny-1909903705.html

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Алёна Пава

спорт, подольск, климовск, московская область (подмосковье), дмитрий аленичев, егор титов, евгений алдонин, весна, московская областная дума