Более 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске
© Фото : Министерство физической культуры и спорта Московской областиБолее 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске
Более 3 тысяч зрителей посетили игру "Легенд футбола" в Климовске
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 3 тысяч зрителей собрались 16 июня на трибунах стадиона "Весна" в Климовске, где проходил матч "Легенд футбола", спортсмены обыграли команду жителей Подольска со счетом 8:6, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Капитан "Легенд футбола" Дмитрий Аленичев вывел свою команду на поле в боевом составе. Многочисленные болельщики наблюдали за игрой: Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и Александра Филимонова на позиции голкипера. Также к третьей игре сезона присоединился победитель розыгрыша проекта "Суперлига Подмосковья" Илья Самошин.
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Руководил игрой команды заслуженный тренер России по футболу Валерий Гладилин.
Зрители на трибунах по традиции следили за игрой под комментарии спортивного журналиста и депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.
В рамках мероприятия юным футболистам Подольска подарили мячи и шарфы с автографами звезд российского футбола. Такой сюрприз был организован благотворительным фондом "Исток" в рамках проекта "Папа-наставник".
Матч проходил в рамках XXXV Всероссийского олимпийского дня. В 2024 году мероприятие проводится в поддержку ведущих российских спортсменов, несправедливо не допущенных к участию в Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже.
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