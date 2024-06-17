https://ria.ru/20240617/gosduma-1953364457.html

В Госдуму внесли проект об отмене пределов самообороны при защите дома

В Госдуму внесли проект об отмене пределов самообороны при защите дома - РИА Новости, 17.06.2024

В Госдуму внесли проект об отмене пределов самообороны при защите дома

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесли законопроект, разрешающий защищать свой дом и близких любыми... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:27

2024-06-17T11:27

2024-06-17T12:40

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесли законопроект, разрешающий защищать свой дом и близких любыми средствами, документ появился в думской базе данных."Предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище", — говорится в пояснительной записке.Под жилищем понимается как место постоянного или временного проживания, так и место пребывания.Предполагается, что изменения внесут в статью "Необходимая оборона" УК России.Авторы указывают, что сейчас закон требует при защите себя и своих близких оценить степень опасности, потенциального вреда, определить намерения нападающего и в целом быть к нему предупредительным. Тот факт, что именно защищающийся впоследствии будет вынужден доказывать свою невиновность, ставит злоумышленника в более выгодное положение.Предлагаемая поправка фактически закрепляет подход Верховного суда от 31 мая 2022 года о презумпции невиновности защищающегося, подчеркивают депутаты. "Обороняющийся должен быть уверен в том, что не попадет на скамью подсудимых, защищая от агрессоров себя и свою семью, своих близких", — заявил Нилов. В документах к законопроекту содержится отзыв правительства, где сказано, что инициатива требует существенной доработки.

https://ria.ru/20231006/priblizhenie-1900876694.html

https://ria.ru/20240613/zarplata-1952455029.html

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общество, жилье, россия, ярослав нилов, владимир жириновский, госдума рф, лдпр