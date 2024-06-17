Рейтинг@Mail.ru
Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 17.06.2024 (обновлено: 16:10 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/gd-1953446171.html
Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии
Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии - РИА Новости, 17.06.2024
Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии
Госдума может принять во втором и третьем чтении инициативу об обращении с медицинскими отходами до конца весенней сессии, заявил глава аграрного комитета... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T15:59
2024-06-17T16:10
общество
россия
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_a722822a79980a5e8a9c2787e0f82145.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума может принять во втором и третьем чтении инициативу об обращении с медицинскими отходами до конца весенней сессии, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий обращение медицинских отходов, а также устанавливающий реестры операторов по обращению с медотходами и объектов их обезвреживания, утилизации и захоронения. "Мы ждём в весеннюю сессию уже принятия во втором и третьем чтении Государственной Думой закона об обращении с медицинскими отходами, который позволит систематизировать этот процесс, позволит сделать его более прозрачным", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор, который с 13 по 16 июня находился в КНР с рабочим визитом во главе делегации комитета Совфеда, рассказал, что в Китае система обращения с медицинскими отходами действует успешно. По его словам, все медотходы в Китае утилизируются путём сожжения. "Китай так же, как и Российская Федерация, во времена пандемии увидел эти риски, понял, что нужно систематизировать эту систему — что к отходам медицинским нельзя относиться так же, как к твердым коммунальным", - добавил Двойных. -0-
https://rsport.ria.ru/20240528/tsentry-1948946026.html
https://ria.ru/20240103/musor-1919567127.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948622346_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_0bf4d96376f921b05774c7fca74dbe7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии

Госдума может принять закон об обращении с медотходами до конца весны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума может принять во втором и третьем чтении инициативу об обращении с медицинскими отходами до конца весенней сессии, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных.
Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий обращение медицинских отходов, а также устанавливающий реестры операторов по обращению с медотходами и объектов их обезвреживания, утилизации и захоронения.
Девочка на тренировке по гимнастике - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Госдума приняла закон о правовом статусе центров раннего физразвития детей
28 мая, 16:41
"Мы ждём в весеннюю сессию уже принятия во втором и третьем чтении Государственной Думой закона об обращении с медицинскими отходами, который позволит систематизировать этот процесс, позволит сделать его более прозрачным", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Сенатор, который с 13 по 16 июня находился в КНР с рабочим визитом во главе делегации комитета Совфеда, рассказал, что в Китае система обращения с медицинскими отходами действует успешно. По его словам, все медотходы в Китае утилизируются путём сожжения.
"Китай так же, как и Российская Федерация, во времена пандемии увидел эти риски, понял, что нужно систематизировать эту систему — что к отходам медицинским нельзя относиться так же, как к твердым коммунальным", - добавил Двойных. -0-
Контейнеры для раздельного сбора отходов в парке - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
В России начали сортировать уже больше половины отходов
3 января, 12:51
 
ОбществоРоссияГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала