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Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии

Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии - РИА Новости, 17.06.2024

Госдума примет закон об обращении с медотходами до конца весенней сессии

Госдума может принять во втором и третьем чтении инициативу об обращении с медицинскими отходами до конца весенней сессии, заявил глава аграрного комитета... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T15:59

2024-06-17T15:59

2024-06-17T16:10

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госдума может принять во втором и третьем чтении инициативу об обращении с медицинскими отходами до конца весенней сессии, заявил глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных. Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект, регулирующий обращение медицинских отходов, а также устанавливающий реестры операторов по обращению с медотходами и объектов их обезвреживания, утилизации и захоронения. "Мы ждём в весеннюю сессию уже принятия во втором и третьем чтении Государственной Думой закона об обращении с медицинскими отходами, который позволит систематизировать этот процесс, позволит сделать его более прозрачным", - сказал Двойных в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Сенатор, который с 13 по 16 июня находился в КНР с рабочим визитом во главе делегации комитета Совфеда, рассказал, что в Китае система обращения с медицинскими отходами действует успешно. По его словам, все медотходы в Китае утилизируются путём сожжения. "Китай так же, как и Российская Федерация, во времена пандемии увидел эти риски, понял, что нужно систематизировать эту систему — что к отходам медицинским нельзя относиться так же, как к твердым коммунальным", - добавил Двойных. -0-

https://rsport.ria.ru/20240528/tsentry-1948946026.html

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