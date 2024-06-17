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Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия - РИА Новости, 17.06.2024
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09:49 17.06.2024 (обновлено: 10:41 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/fsb-1953330325.html
Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия
Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия - РИА Новости, 17.06.2024
Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия
Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который больше десяти лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:49
2024-06-17T10:41
происшествия
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липецк
истринский район
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который больше десяти лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."Задержан &lt;...&gt; Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что экс-чиновник возглавлял департамент административной работы Минсельхоза.Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, его задержали в Истринском районе Подмосковья.Районный суд в Липецке арестовал Донских.Уголовные дела возбудили в 2011-2012 годах. Соучастников бывшего чиновника задержали и судили.Подельников признали виновными в хищении денег АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке. Их приговорили к 9 и 11,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20240611/kchr-1952112780.html
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Задержание экс-начальника департамента Минсельхоза по делу о хищении двух миллиардов рублей
ФСБ показала, как задерживали экс-начальника департамента Минсельхоза, которого искали 12 лет по делу о хищении 2 млрд
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происшествия, россия, липецк, истринский район, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк
Происшествия, Россия, Липецк, Истринский район, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россельхозбанк
Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия

ФСБ задержала Олега Донских по делу о хищении более двух миллиардов рублей

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который больше десяти лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.
"Задержан <...> Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк", — говорится в пресс-релизе.
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Отмечается, что экс-чиновник возглавлял департамент административной работы Минсельхоза.
Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, его задержали в Истринском районе Подмосковья.
Районный суд в Липецке арестовал Донских.
Уголовные дела возбудили в 2011-2012 годах. Соучастников бывшего чиновника задержали и судили.
Подельников признали виновными в хищении денег АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке. Их приговорили к 9 и 11,5 года лишения свободы.
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ПроисшествияРоссияЛипецкИстринский районИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россельхозбанк
 
 
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