https://ria.ru/20240617/fsb-1953330325.html

Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия

Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия - РИА Новости, 17.06.2024

Задержан бывший чиновник Минсельхоза, 12 лет скрывавшийся от следствия

Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который больше десяти лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:49

2024-06-17T09:49

2024-06-17T10:41

происшествия

россия

липецк

истринский район

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россельхозбанк

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего чиновника Минсельхоза Олега Донских, который больше десяти лет скрывался от следствия по делу о хищении более двух миллиардов рублей, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы."Задержан <...> Донских Олег Викторович, 12 лет скрывавшийся от правоохранительных органов и находившийся в международном розыске по подозрению в организации хищения в 2007-2011 годах средств АО "Росагролизинг" и АО "Россельхозбанк", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что экс-чиновник возглавлял департамент административной работы Минсельхоза.Как уточнила представитель МВД Ирина Волк, его задержали в Истринском районе Подмосковья.Районный суд в Липецке арестовал Донских.Уголовные дела возбудили в 2011-2012 годах. Соучастников бывшего чиновника задержали и судили.Подельников признали виновными в хищении денег АО "Росагролизинг" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также в невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке. Их приговорили к 9 и 11,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20240611/kchr-1952112780.html

https://ria.ru/20231204/khischenie-1913531641.html

россия

липецк

истринский район

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Задержание экс-начальника департамента Минсельхоза по делу о хищении двух миллиардов рублей ФСБ показала, как задерживали экс-начальника департамента Минсельхоза, которого искали 12 лет по делу о хищении 2 млрд 2024-06-17T09:49 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, липецк, истринский район, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россельхозбанк