https://ria.ru/20240617/forum-1953462499.html
Более 500 тысяч гостей посетили форум "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве
Более 500 тысяч гостей посетили форум "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 17.06.2024
Более 500 тысяч гостей посетили форум "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве
С 12 по 16 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" проходил IV Российский туристический форум "Путешествуй!", за пять дней в деловой и... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T16:37
2024-06-17T16:37
2024-06-17T16:37
туризм
россия
узбекистан
таиланд
ассоциация туроператоров россии (атор)
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
туризм
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С 12 по 16 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" проходил IV Российский туристический форум "Путешествуй!", за пять дней в деловой и фестивальной программах приняли участие более 500 тысяч гостей, в том числе представители 20 иностранных государств, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Гости приехали из Саудовской Аравии, Малайзии, Таиланда, Ирана, Кубы, Мьянмы, ЮАР, Узбекистана, Танзании, Республики Беларусь. Выставочная экспозиция насчитывала более 85 экспонентов, в числе которых были представлены все 89 субъектов Российской Федерации. Гости фестиваля могли посетить и стенды зарубежных гостей, например, Узбекистана, Кубы, Таиланда. Учитывая широкое иностранное представительство, именно международный туризм стал одной из основных тем IV Российского туристического форума "Путешествуй!". Деловая программа открылась пленарным заседанием "Международный туризм. Россия и мир", где обсуждались вопросы привлечения иностранных туристов в РФ, а также первые результаты продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках. На пленарной сессии также говорили об упрощении визовых процедур – улучшении механизма электронной визы, безвизовых обменах туристами с Китаем и Ираном, переговорах с другими странами, а также об увеличении числа прямых авиарейсов. Знаковыми мероприятиями деловой программы стали совещание министерства экономического развития РФ с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с зарубежными партнерами в формате рабочих групп и комиссий, в том числе, Узбекистаном. Участники форума большое внимание уделили развитию инфраструктуры и формированию новых туристических продуктов. Национальным туристическим маршрутам был посвящен круглый стол, организованный АТОР. На нем обсудили лучшие практики формирования межрегионального национального туристского маршрута. В рамках деловой программы состоялась сессия "Горнолыжные курорты: инвестиции в инфраструктуру будущего и обеспечение стабильности бизнеса. Создание инновационных трендов в отрасли", организованная экосистемой "Горы России". Эксперты обсудили практические вопросы развития горнолыжной отрасли, отметили большое значение мер государственной поддержки, внимание законодательной власти к системным вопросам отрасли, а также поделились лучшими идеями и опытом развития турпродуктов для горнолыжных комплексов. Завершился IV Российский туристический форум "Путешествуй!" Днями молодежи, которые прошли 15 и 16 июня. Деловая программа включала 22 тематических трека в четырех основных блоках: "Работа в гостеприимстве", "Бизнес в туризме", "Тревел-блогинг" и "Молодежные путешествия". В Днях молодежи приняли участие более 1 тысячи человек.
https://ria.ru/20240607/putin-1951408584.html
https://ria.ru/20240611/forum-1952167512.html
https://ria.ru/20240612/forum-1952413740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Узбекистан, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Туризм, Новости - Туризм
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. С 12 по 16 июня на площадке Международной выставки-форума "Россия" проходил IV Российский туристический форум "Путешествуй!", за пять дней в деловой и фестивальной программах приняли участие более 500 тысяч гостей, в том числе представители 20 иностранных государств, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
Выставочная экспозиция насчитывала более 85 экспонентов, в числе которых были представлены все 89 субъектов Российской Федерации.
Гости фестиваля могли посетить и стенды зарубежных гостей, например, Узбекистана, Кубы, Таиланда. Учитывая широкое иностранное представительство, именно международный туризм стал одной из основных тем IV Российского туристического форума "Путешествуй!".
Деловая программа открылась пленарным заседанием "Международный туризм. Россия
и мир", где обсуждались вопросы привлечения иностранных туристов в РФ, а также первые результаты продвижения туристического потенциала России на зарубежных рынках.
На пленарной сессии также говорили об упрощении визовых процедур – улучшении механизма электронной визы, безвизовых обменах туристами с Китаем
и Ираном, переговорах с другими странами, а также об увеличении числа прямых авиарейсов.
Знаковыми мероприятиями деловой программы стали совещание министерства экономического развития РФ с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с зарубежными партнерами в формате рабочих групп и комиссий, в том числе, Узбекистаном.
Участники форума большое внимание уделили развитию инфраструктуры и формированию новых туристических продуктов.
Национальным туристическим маршрутам был посвящен круглый стол, организованный АТОР
. На нем обсудили лучшие практики формирования межрегионального национального туристского маршрута.
В рамках деловой программы состоялась сессия "Горнолыжные курорты: инвестиции в инфраструктуру будущего и обеспечение стабильности бизнеса. Создание инновационных трендов в отрасли", организованная экосистемой "Горы России". Эксперты обсудили практические вопросы развития горнолыжной отрасли, отметили большое значение мер государственной поддержки, внимание законодательной власти к системным вопросам отрасли, а также поделились лучшими идеями и опытом развития турпродуктов для горнолыжных комплексов.
Завершился IV Российский туристический форум "Путешествуй!" Днями молодежи, которые прошли 15 и 16 июня. Деловая программа включала 22 тематических трека в четырех основных блоках: "Работа в гостеприимстве", "Бизнес в туризме", "Тревел-блогинг" и "Молодежные путешествия". В Днях молодежи приняли участие более 1 тысячи человек.