https://ria.ru/20240617/fmba-1953352776.html

Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту

Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту - РИА Новости, 17.06.2024

Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству. РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T10:53

2024-06-17T10:53

2024-06-17T20:48

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

здоровье - общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству."Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации", — говорится в документе.Таким образом, ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство.Кабинету министров поручается представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.Федеральное медико-биологическое агентство создано в октябре 2004 года на базе Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Это федеральный орган исполнительной власти, который занимается контролем и надзором в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения отдельных территорий и работников отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, медицинским обеспечением спортсменов национальных сборных, оказывает государственные услуги и управляет государственным имуществом в сфере здравоохранения, в том числе организацией службы крови. Агентство также ведет научную работу и разрабатывает лекарства. В его систему входят более 200 организаций.

https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, владимир путин