https://ria.ru/20240617/fmba-1953352776.html
Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту
Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту - РИА Новости, 17.06.2024
Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:53
2024-06-17T10:53
2024-06-17T20:48
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству."Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации", — говорится в документе.Таким образом, ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство.Кабинету министров поручается представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.Федеральное медико-биологическое агентство создано в октябре 2004 года на базе Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Это федеральный орган исполнительной власти, который занимается контролем и надзором в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения отдельных территорий и работников отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, медицинским обеспечением спортсменов национальных сборных, оказывает государственные услуги и управляет государственным имуществом в сфере здравоохранения, в том числе организацией службы крови. Агентство также ведет научную работу и разрабатывает лекарства. В его систему входят более 200 организаций.
https://ria.ru/20240613/putin-1952704072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество, россия, владимир путин
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин
Руководство деятельностью ФМБА перешло от правительства к президенту
Путин вывел ФМБА из ведения правительства и переподчинил его себе
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ
, согласно которому Федеральное медико-биологическое агентство будет подчиняться главе государства, а не правительству.
«
"Установить, что руководство деятельностью Федерального медико-биологического агентства осуществляет президент Российской Федерации", — говорится в документе.
Таким образом, ФМБА исключается из перечня федеральных служб и агентств, деятельностью которых руководит правительство.
Кабинету министров поручается представить предложения по приведению своих актов и актов президента в соответствие с этим указом.
Документ вступает в силу со дня подписания.
Федеральное медико-биологическое агентство создано в октябре 2004 года на базе Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве. Это федеральный орган исполнительной власти, который занимается контролем и надзором в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения отдельных территорий и работников отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, медицинским обеспечением спортсменов национальных сборных, оказывает государственные услуги и управляет государственным имуществом в сфере здравоохранения, в том числе организацией службы крови. Агентство также ведет научную работу и разрабатывает лекарства. В его систему входят более 200 организаций.