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Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
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08:18 17.06.2024 (обновлено: 08:24 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/es-1953316687.html
Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен, сообщили СМИ
Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.06.2024
Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен, сообщили СМИ
Лидеры стран ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на неформальной встрече в Брюсселе в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:18
2024-06-17T08:24
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидеры стран ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на неформальной встрече в Брюсселе в понедельник вечером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц. "Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу (продления полномочий – ред.) Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером", - пишет газета. Отмечается, что эта неформальная встреча должна стать своего рода прелюдией к формальному саммиту 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе ЕК. По данным источников газеты, на неформальной встрече в Брюсселе будут также обсуждаться кандидатуры на должности главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Кандидатом на должность главы Евросовета источники называют бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта, а на должность главы евродипломатии – премьер-министра Эстонии Каю Каллас. 65-летняя Урсула фон дер Ляйен руководит Европейской комиссией с 2019 года. Она является первой женщиной на этой должности. До этого она занимала должности министра по делам семьи, министра обороны Германии. Должность фон дер Ляйен в ЕК избирательная, ее первый срок заканчивается в этом году.
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брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет, выборы в европарламент — 2024, в мире
Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет, Выборы в Европарламент — 2024, В мире
Лидеры стран ЕС поддержат продление полномочий фон дер Ляйен, сообщили СМИ

FT: лидеры ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы ЕК фон дер Ляйен

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Лидеры стран ЕС выскажутся в пользу продления полномочий главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на неформальной встрече в Брюсселе в понедельник вечером, сообщает газета Financial Times со ссылкой на ряд дипломатов и официальных лиц.
"Лидеры ЕС планируют высказаться в пользу (продления полномочий – ред.) Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок как председателя Европейской комиссии в понедельник вечером", - пишет газета.
Отмечается, что эта неформальная встреча должна стать своего рода прелюдией к формальному саммиту 27-28 июня, на котором должно быть достигнуто окончательное соглашение по новому главе ЕК.
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По данным источников газеты, на неформальной встрече в Брюсселе будут также обсуждаться кандидатуры на должности главы Евросовета и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Кандидатом на должность главы Евросовета источники называют бывшего премьер-министра Португалии Антониу Кошта, а на должность главы евродипломатии – премьер-министра Эстонии Каю Каллас.
65-летняя Урсула фон дер Ляйен руководит Европейской комиссией с 2019 года. Она является первой женщиной на этой должности. До этого она занимала должности министра по делам семьи, министра обороны Германии. Должность фон дер Ляйен в ЕК избирательная, ее первый срок заканчивается в этом году.
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БрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветВыборы в Европарламент — 2024В мире
 
 
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