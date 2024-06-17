https://ria.ru/20240617/ekspert-1953354093.html

Эксперт оценил заявление Столтенберга о готовности НАТО

Эксперт оценил заявление Столтенберга о готовности НАТО - РИА Новости, 17.06.2024

Эксперт оценил заявление Столтенберга о готовности НАТО

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении странами НАТО приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности является попыткой... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:00

2024-06-17T11:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об обсуждении странами НАТО приведения ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности является попыткой скрытой угрозы России, заявил РИА Новости военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил британской газете Telegraph, что страны НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок альянса в состояние боевой готовности. "Это попытка Столтенберга и лидеров стран Евросоюза сформулировать позицию таким способом, чтобы создать впечатление угрозы России, но в тоже время не перейти черту. Это не конкретная угроза, а скрытая", - сказал Коновалов. По мнению эксперта, заявления генсека НАТО отличаются пустотой и запутанностью, оценивать отдельно каждое подобное высказывание не стоит. "Столтенберг постоянно пытается подстегнуть и заставить лидеров стран альянса работать в интересах киевского нацистского режима и американских покровителей этого режима, но это ему не всегда удается", - отметил он. Коновалов подчеркнул, что сейчас в Европе находится порядка 150 тактических ядерных бомб, а ядерный потенциал есть у США, Великобритании и Франции. "Это их зона ответственности. Значит, Столтенберг им прикажет делать это? Это смехотворно", - отметил эксперт. По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, эксперта Лиги военных дипломатов Александра Бартоша, заявление генсека НАТО - новый серьезный шаг альянса по эскалации напряженности в Европе. "Приведение ядерных боеголовок в состояние боевой готовности - это очень серьезное решение, которое принадлежит американцам и именно они несут ответственность за этот шаг", - заявил он.

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240123/rossiya-1922920187.html

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космос - риа наука, россия, европа, сша, йенс столтенберг, иван коновалов, нато