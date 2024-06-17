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В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗа - РИА Новости, 17.06.2024
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09:27 17.06.2024 (обновлено: 10:44 17.06.2024)
https://ria.ru/20240617/dtp-1953326062.html
В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗа
В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗа - РИА Новости, 17.06.2024
В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗа
Три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, двое из них - пассажиры маршрутки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T09:27
2024-06-17T10:44
происшествия
авто
волгоград
волгоградская область
волжская гэс
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ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, двое из них - пассажиры маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в понедельник утром на мосту через Волжскую ГЭС в Волгограде столкнулись маршрутка и ВАЗ-2106. "Трое человек обратились за медпомощью: пассажир ВАЗа и, предварительно, двое из маршрутки", - сообщили РИА Новости в полиции.Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП были госпитализированы мужчина и женщина, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
https://ria.ru/20240614/volgograd-1952847823.html
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происшествия, авто, волгоград, волгоградская область, волжская гэс
Происшествия, Авто, Волгоград, Волгоградская область, Волжская ГЭС
В Волгограде три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗа

При столкновении маршрутки и ВАЗ-2106 в Волгограде пострадали три человека

© Кадр видео из соцсетейМесто ДТП с участием маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде
Место ДТП с участием маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде
© Кадр видео из соцсетей
Место ДТП с участием маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении маршрутки и ВАЗ-2106 на мосту Волжской ГЭС в Волгограде, двое из них - пассажиры маршрутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник утром на мосту через Волжскую ГЭС в Волгограде столкнулись маршрутка и ВАЗ-2106.
"Трое человек обратились за медпомощью: пассажир ВАЗа и, предварительно, двое из маршрутки", - сообщили РИА Новости в полиции.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона, после ДТП были госпитализированы мужчина и женщина, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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