https://ria.ru/20240617/dron-1953517619.html
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова
Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:47
2024-06-17T19:47
2024-06-17T19:47
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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический комплекс имени А.К. Антонова" Артему Казачанскому, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Наши бойцы посадили украинский беспилотник, содержавший данные об операторе "птички". Им оказался начальник сектора госпредприятия Украины "Авиационный научно-технический комплекс им. А.К. Антонова" Казачанский Артем Олегович", - отметил Марочко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова
Марочко: российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова