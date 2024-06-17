Рейтинг@Mail.ru
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова - РИА Новости, 17.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:47 17.06.2024
https://ria.ru/20240617/dron-1953517619.html
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова - РИА Новости, 17.06.2024
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова
Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T19:47
2024-06-17T19:47
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
вооруженные силы рф
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831281857_0:122:3134:1885_1920x0_80_0_0_3efbbe551f5f7e2dc0c3a382b8ca91b2.jpg
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический комплекс имени А.К. Антонова" Артему Казачанскому, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Наши бойцы посадили украинский беспилотник, содержавший данные об операторе "птички". Им оказался начальник сектора госпредприятия Украины "Авиационный научно-технический комплекс им. А.К. Антонова" Казачанский Артем Олегович", - отметил Марочко.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831281857_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_ecd720739596a27644598a5b6d0261e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова

Марочко: российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота подразделений РЭБ
Работа подразделений РЭБ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа подразделений РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический комплекс имени А.К. Антонова" Артему Казачанскому, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Наши бойцы посадили украинский беспилотник, содержавший данные об операторе "птички". Им оказался начальник сектора госпредприятия Украины "Авиационный научно-технический комплекс им. А.К. Антонова" Казачанский Артем Олегович", - отметил Марочко.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей МарочкоВооруженные силы РФУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала