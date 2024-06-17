https://ria.ru/20240617/dron-1953517619.html

Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова

Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова - РИА Новости, 17.06.2024

Российские военные посадили дрон начальника сектора АНТК имени Антонова

Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T19:47

2024-06-17T19:47

2024-06-17T19:47

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

вооруженные силы рф

украина

россия

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ЛУГАНСК, 17 июн – РИА Новости. Военнослужащие ВС РФ посадили в зоне спецоперации беспилотник, принадлежавший начальнику сектора украинского госпредприятия "Авиационный научно-технический комплекс имени А.К. Антонова" Артему Казачанскому, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Наши бойцы посадили украинский беспилотник, содержавший данные об операторе "птички". Им оказался начальник сектора госпредприятия Украины "Авиационный научно-технический комплекс им. А.К. Антонова" Казачанский Артем Олегович", - отметил Марочко.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, андрей марочко, вооруженные силы рф, украина, россия, вооруженные силы украины