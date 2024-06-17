https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T08:13

2024-06-17T08:13

2024-06-17T11:47

брикс

экономика

дмитрий медведев

россия

таиланд

вьетнам

санкции в отношении россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран", — сказал он на пленарном заседании межпартийного форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка", который проходит во Владивостоке.При этом, подчеркнул Медведев, Запад не жалеет сил и средств ради единственной цели — сохранения тех правил, которые действовали до сих пор, чтобы удержать свое господство и сохранить веками создаваемую систему метрополии и колонии, а также возможность диктовать свои условия всему миру.По его словам, другим странам это не нравится."И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", — отметил зампред Совбеза.Медведев добавил, что некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает, и оказывают на них давление, чтобы заставить повиноваться.Такие действия, по мнению председателя "Единой России", негативно сказываются на всех параметрах экономики."Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", — заключил он.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240616/ssha-1953117372.html

россия

таиланд

вьетнам

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, экономика, дмитрий медведев, россия, таиланд, вьетнам, санкции в отношении россии