https://ria.ru/20240617/briks-1953316554.html
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев - РИА Новости, 17.06.2024
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T08:13
2024-06-17T08:13
2024-06-17T11:47
брикс
экономика
дмитрий медведев
россия
таиланд
вьетнам
санкции в отношении россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд, Вьетнам и ряд других стран", — сказал он на пленарном заседании межпартийного форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка", который проходит во Владивостоке.При этом, подчеркнул Медведев, Запад не жалеет сил и средств ради единственной цели — сохранения тех правил, которые действовали до сих пор, чтобы удержать свое господство и сохранить веками создаваемую систему метрополии и колонии, а также возможность диктовать свои условия всему миру.По его словам, другим странам это не нравится."И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", — отметил зампред Совбеза.Медведев добавил, что некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает, и оказывают на них давление, чтобы заставить повиноваться.Такие действия, по мнению председателя "Единой России", негативно сказываются на всех параметрах экономики."Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", — заключил он.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани, кроме этого, Россия более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, экономика, дмитрий медведев, россия, таиланд, вьетнам, санкции в отношении россии
БРИКС, Экономика, Дмитрий Медведев, Россия, Таиланд, Вьетнам, Санкции в отношении России
Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил Медведев
Медведев: несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн — РИА Новости. Несколько десятков стран стремятся присоединиться к БРИКС, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Другие страны стремятся присоединиться к БРИКС. Их уже, можно сказать, несколько десятков, в том числе из нашего региона — Таиланд
, Вьетнам
и ряд других стран", — сказал он на пленарном заседании межпартийного форума "Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка", который проходит во Владивостоке
.
При этом, подчеркнул Медведев, Запад не жалеет сил и средств ради единственной цели — сохранения тех правил, которые действовали до сих пор, чтобы удержать свое господство и сохранить веками создаваемую систему метрополии и колонии, а также возможность диктовать свои условия всему миру.
По его словам, другим странам это не нравится.
"И всем должно быть очевидно, что времена неприкрытой колониальной эксплуатации остались в прошлом и они должны исчезнуть. Но потомки колонизаторов отчаянно цепляются за их наследство", — отметил зампред Совбеза.
Медведев добавил, что некоторые государства пытаются привлечь к достижению своих национальных целей даже те страны, которых такая политика не устраивает, и оказывают на них давление, чтобы заставить повиноваться.
Такие действия, по мнению председателя "Единой России", негативно сказываются на всех параметрах экономики.
"Мы решительно отвергаем попытки навязать дискриминационные подходы", — заключил он.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на этот год. Это совпало с историческим расширением организации — помимо России, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
в нее теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
. Председательство России проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Саммит БРИКС пройдет в октябре в Казани
, кроме этого, Россия более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.