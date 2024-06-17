https://ria.ru/20240617/briks--1953323693.html

БРИКС скоро предложит миру политическую альтернативу, заявили в Турции

БРИКС скоро предложит миру политическую альтернативу, заявили в Турции - РИА Новости, 17.06.2024

БРИКС скоро предложит миру политическую альтернативу, заявили в Турции

БРИКС в ближайшее время предложит миру сильную политическую альтернативу, призыв президента РФ Владимира Путина был своего рода манифестом, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2024

2024-06-17T09:18

2024-06-17T09:18

2024-06-17T09:22

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АНКАРА, 17 июн – РИА Новости. БРИКС в ближайшее время предложит миру сильную политическую альтернативу, призыв президента РФ Владимира Путина был своего рода манифестом, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Путин на встрече с руководством МИД РФ предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. Российский лидер полагает, что потенциал БРИКС позволит ему стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. "Гегемонистская структура (СБ ООН), сложившаяся после Ялтинской конференции и краха концепции безопасности, не смогла обеспечить мир и стабильность во всем мире. Тот факт, что Индия, которая охватывает примерно 20% населения мира, и ни одна мусульманская страна до сих пор не представлены ​​в Совете Безопасности ООН, вызывает сомнения в том, насколько справедливым может быть этот институт. Призыв Путина относительно Организации Объединённых Наций откроет новые возможности странам со слабым представительством, таким как Индия и Бразилия", - сказал аналитик. По его словам, БРИКС и Движения неприсоединения представляют более половины населения мира, поэтому понятно, что они хотят создать свои собственные институты в своих регионах вопреки вмешательству внерегиональных держав, "особенно Евразии и Африки". "Хорошим примером здесь может служить использование Европейским союзом собственных правил для осуждения стран, которые не входят в союз. БРИКС сейчас работает над разработкой новой валюты для противодействия иностранным финансовым операциям в экономиках стран-членов. В гибридных войнах XXI века финансовые и информационный операции важнее военных действий. На данный момент БРИКС создаёт видимость экономического единства, но призыв Путина является своего рода манифестом. Похоже, что в ближайшем будущем эта организация предложит миру сильную альтернативу, обретя некую политическую идентичность", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

https://ria.ru/20240606/briks-1951075371.html

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в мире, россия, евразия, индия, владимир путин, брикс, оон, движение неприсоединения