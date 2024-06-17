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Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15
Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15 - РИА Новости, 17.06.2024
Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15
Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15, сообщает агентство PTI со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 17.06.2024
2024-06-17T10:47
2024-06-17T10:47
2024-06-17T13:18
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости. Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15, сообщает агентство PTI со ссылкой на официальных лиц. "Число погибших в результате крушения поезда Kanchanjunga Express возле Нью-Джалпайгури в Западной Бенгалии возросло до 15. В результате аварии пострадали 60 человек", - сообщает агентство. Авария произошла в понедельник утром, когда товарный поезд врезался в идущий в попутном направлении пассажирский состав. От столкновения несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав. Как сообщили представители Северо-Восточной пограничной железной дороги, в результате аварии погибли, в частности, машинист и помощник машиниста грузового поезда. Как отмечают представители властей, малое число жертв объясняется тем, что в хвосте пассажирского состава были прицеплены два почтовых вагона. Свои соболезнования в связи с этой аварией направили премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индии Драупади Мурму главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Баннерджи и министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав, который отметил, что выехал на место столкновения.
https://ria.ru/20240226/poezd-1929641018.html
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в мире, авто, индия, западная бенгалия, нарендра моди, драупади мурму
В мире, Авто, Индия, Западная Бенгалия, Нарендра Моди, Драупади Мурму
Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15
PTI: число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июн – РИА Новости.
Число жертв столкновения двух поездов в Индии выросло до 15, сообщает агентство PTI
со ссылкой на официальных лиц.
"Число погибших в результате крушения поезда Kanchanjunga Express возле Нью-Джалпайгури в Западной Бенгалии возросло до 15. В результате аварии пострадали 60 человек", - сообщает агентство.
Авария произошла в понедельник утром, когда товарный поезд врезался в идущий в попутном направлении пассажирский состав. От столкновения несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов. По предварительной информации, машинист грузового поезда пропустил сигнал остановки, после чего врезался во второй состав.
Как сообщили представители Северо-Восточной пограничной железной дороги, в результате аварии погибли, в частности, машинист и помощник машиниста грузового поезда.
Как отмечают представители властей, малое число жертв объясняется тем, что в хвосте пассажирского состава были прицеплены два почтовых вагона.
Свои соболезнования в связи с этой аварией направили премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Индии Драупади Мурму главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Баннерджи и министр железных дорог страны Ашвини Вайшнав, который отметил, что выехал на место столкновения.