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МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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20:27 16.06.2024
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953283357.html
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине
Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:27
2024-06-16T20:27
в мире
сша
украина
швейцария
си цзиньпин
джо байден
луис инасиу лула да силва
оон
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ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости. Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. "Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре", - сказал он. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, сша, украина, швейцария, си цзиньпин, джо байден, луис инасиу лула да силва, оон, совет европы, евросоюз
В мире, США, Украина, Швейцария, Си Цзиньпин, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Совет Европы, Евросоюз
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине

МИД Швейцарии: второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости. Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо.
"Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Невероятные приключения "формулы Зеленского" в Швейцарии
Вчера, 16:53
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
В миреСШАУкраинаШвейцарияСи ЦзиньпинДжо БайденЛуис Инасиу Лула да СилваООНСовет ЕвропыЕвросоюз
 
 
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