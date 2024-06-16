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МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине - РИА Новости, 16.06.2024
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине
Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T20:27
2024-06-16T20:27
2024-06-16T20:27
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ЖЕНЕВА, 16 июн – РИА Новости. Следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США 5 ноября, заявил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо. "Не исключено, что следующая конференция по Украине состоится до президентских выборов в США в ноябре", - сказал он. Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 91 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html
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в мире, сша, украина, швейцария, си цзиньпин, джо байден, луис инасиу лула да силва, оон, совет европы, евросоюз
В мире, США, Украина, Швейцария, Си Цзиньпин, Джо Байден, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН, Совет Европы, Евросоюз
МИД Швейцарии рассказал, когда может пройти вторая конференция по Украине
МИД Швейцарии: второй саммит по Украине может пройти до выборов президента США