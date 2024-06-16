Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине
Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
"Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил Сунак на полях саммита по Украине в Швейцарии. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.