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Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - РИА Новости, 16.06.2024
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02:21 16.06.2024 (обновлено: 03:03 16.06.2024)
https://ria.ru/20240616/ukraina-1953187200.html
Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине
Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - РИА Новости, 16.06.2024
Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине
Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T02:21
2024-06-16T03:03
в мире
украина
россия
швейцария
риши сунак
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". "Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил Сунак на полях саммита по Украине в Швейцарии. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html
https://ria.ru/20240615/ukraina-1953159724.html
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в мире, украина, россия, швейцария, риши сунак, владимир путин, владимир зеленский, оон, евросоюз, совет европы
В мире, Украина, Россия, Швейцария, Риши Сунак, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, Евросоюз, Совет Европы
Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Сунак: мир на Украине должен быть установлен на приемлемых для Киева условиях

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях.
В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения".
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
СМИ раскрыли тезисы из проекта коммюнике конференции по Украине
01:12
"Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил Сунак на полях саммита по Украине в Швейцарии. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News.
Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Фон дер Ляйен выступила против замораживания конфликта на Украине
Вчера, 19:52
 
В миреУкраинаРоссияШвейцарияРиши СунакВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООНЕвросоюзСовет Европы
 
 
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