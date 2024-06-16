https://ria.ru/20240616/ukraina-1953187200.html

Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине - РИА Новости, 16.06.2024

Сунак рассказал, на каких условиях должен быть установлен мир на Украине

Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. РИА Новости, 16.06.2024

2024-06-16T02:21

2024-06-16T02:21

2024-06-16T03:03

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак считает, что установление "прочного мира" на Украине должно происходить на приемлемых для Киева условиях. В пятницу президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Владимир Зеленский назвал предложение Москвы ультиматумом, а его советник Михаил Подоляк счел, что новые российские инициативы якобы не содержат "реального мирного предложения". "Сегодняшний саммит демонстрирует решимость международного сообщества положить конец войне на Украине и страданиям, вернуть мир на европейский континент. Война по-разному повлияла на людей, в том числе в нашей стране (привела к росту - ред.) счетов за электроэнергию. Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН", - заявил Сунак на полях саммита по Украине в Швейцарии. Видео с пресс-подходом премьера публикует телеканал Sky News. Швейцария проводит 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили 92 страны и 55 глав государств, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953185515.html

https://ria.ru/20240615/ukraina-1953159724.html

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