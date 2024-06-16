https://ria.ru/20240616/teatr-1953255572.html
МСХТ дал спектакли для российских военных в Сирии
МСХТ дал спектакли для российских военных в Сирии - РИА Новости, 16.06.2024
МСХТ дал спектакли для российских военных в Сирии
Коллектив Московского современного художественного театра (МСХТ) дал спектакли для российских военных в Сирии, сообщил РИА Новости директор учреждения Руслан... РИА Новости, 16.06.2024
2024-06-16T16:38
2024-06-16T16:38
2024-06-16T17:46
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Коллектив Московского современного художественного театра (МСХТ) дал спектакли для российских военных в Сирии, сообщил РИА Новости директор учреждения Руслан Банковский. "Спектакли и творческие встречи были приурочены ко Дню России. Совместные мероприятия ГВПУ Минобороны и МСХТ в очередной раз доказали актуальность в деле патриотического и духовно-нравственного воспитания военнослужащих", — сказал он.Как отметил режиссер, культурно-гуманитарная бригада (КГБ) ежемесячно посещает ЛНР и ДНР с концертными выступлениями и доставляет гуманитарную помощь."Театр регулярно организовывает и проводит благотворительные показы спектаклей, в том числе для военнослужащих и членов их семей, малоимущих граждан, учащихся и студентов. В июле КГБ МСХТ отправится в Луганскую Народную Республику", — рассказал Банковский.Кроме того, с декабря по февраль МСХТ провел гастрольный тур со спектаклем "Анна Каренина" по одноименному роману Льва Толстого в 25 городах Китая, добавил директор.
https://ria.ru/20240519/zapashnye-1946981074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МСХТ дал спектакли для российских военных в Сирии
МСХТ дал спектакли и провел творческие встречи с российскими военными в Сирии